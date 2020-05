Sehnde

Aufatmen im Apart-Hotel Sehnde: Geschäftsführer Oliver Habenicht und Hoteldirektor Sven Embrechts haben nach fast zwei Monaten Wartezeit endlich die dringend benötigte Corona-Soforthilfe erhalten. Die zuständige landeseigene NBank hat dem Hotel das Geld am vergangenen Dienstag überwiesen. Allerdings erst, nachdem Habenicht sich an diese Zeitung gewandt hatte und die Redaktion bei der NBank nachfragte.

„Ich bin froh, dass das Geld jetzt da ist – auch wenn es auf diesem Weg passieren musste“, sagt der Hotelier. Habenicht hatte den Antrag auf Soforthilfe des Landes am 30. März gestellt und am 15. April eine Eingangsbestätigung erhalten. Danach passierte nichts mehr. Rückfragen per Telefon und E-Mails blieben erfolglos.

Anzeige

Antrag aus automatischer Bearbeitung gefallen

Auf Nachfrage dieser Zeitung kam dann allerdings doch noch Bewegung in die Angelegenheit. Nach Angaben der NBank soll das Apart-Hotel Fehler bei der Antragstellung gemacht haben. Dadurch sei der Antrag aus der automatischen Bearbeitung gefallen und habe per Hand weiterbearbeitet werden müssen, was länger dauere.

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Mitarbeiterin der Bank hatte sich dann in einer E-Mail an den Hotelier gewandt. Im Computersystem tauche lediglich ein Antrag für die Motel Sehnde GmbH auf, nicht aber für das Apart-Hotel. Zudem liege kein Antrag auf Bundeshilfe vor, den das Hotel noch bis zum 31. Mai stellen könne.

Habenicht schrieb zurück und klärte auf: Das Apart-Hotel sei der Eigenname des Hotels, welches von der Motel Sehnde GmbH betrieben werde. Es handele sich also um ein und denselben Antragsteller und damit nur um ein Hotel. „Aber so etwas ist doch gang und gäbe, das müssen Bankmitarbeiter doch wissen“, meint Habenicht. Bundeshilfe hatte er nicht beantragt: „Ich wollte mit einem zweiten Antrag nicht für Irritationen sorgen.“

Und plötzlich ging alles ganz schnell

Den Landesantrag konnten kleine Unternehmen bis zum 31. März stellen, danach war es auch möglich, den besagten Bundesantrag zu stellen. Habenicht vermutet, dass sein Antrag bei der NBank „als veraltet durchgerutscht“ ist. Er kritisiert, dass ihn die NBank nicht darüber informiert habe und seine Nachfragen mehrfach ins Leere liefen.

Auf Anraten der NBank-Mitarbeiterin hat er noch mal ein Formular ausgefüllt und abgeschickt. „Genauso wie beim ersten Mal“, betont Habenicht. Und dann ging plötzlich doch noch alles ganz schnell. „Am Mittwoch habe ich den Antrag abgeschickt, und am Dienstag drauf hatte ich das Geld auf dem Konto“, sagt er. „Und das, obwohl da noch ein Wochenende und der Feiertag dazwischen lagen.“

Die Soforthilfe ist für den Hotelier wie „ein Silberstreif am Horizont“. Durch die Corona-Lockerungen der Landesregierung kehrt nun langsam wieder Leben in sein Apart-Hotel zurück. „Und ich kann jetzt auch wieder besser schlafen“, sagt Habenicht und lacht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers