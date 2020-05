Sehnde

Im Apart-Hotel Sehnde liegen die Nerven mittlerweile blank. Geschäftsführer Oliver Habenicht und Hoteldirektor Sven Embrechts warten seit nunmehr sechs Wochen auf die dringend benötigte Corona-Soforthilfe der niedersächsischen NBank. Am 30. März haben sie für das Hotel und das dazugehörige Restaurant an der Peiner Straße einen Antrag gestellt. Am 15. April kam die Eingangsbestätigung – aber seitdem ist nichts passiert.

„Es herrscht Schweigen im Walde, auch Nachfragen per Telefon und E-Mail haben nichts gebracht“, berichtet Habenicht. Sowohl digital als auch telefonisch habe die Antwort stets nur gelautet, dass der Antrag in Bearbeitung sei. Habenicht kritisiert die fehlende Transparenz und die mangelhafte Kommunikation der NBank. Von Hoteliers in anderen Bundesländern hat er gehört, dass die Gelder dort schon lange überwiesen worden sind. „Warum dauert das in Niedersachsen so lange?“, fragt sich der Hotel-Geschäftsführer.

Anzeige

Hoteldirektor wünscht sich Feedback

Habenicht möchte nicht als „großer Meckerer“ dastehen. Er wünscht sich vor allem Antworten. „Das ist für uns kleine und mittlere Unternehmen von existenzieller Bedeutung“, sagt er. Die Soforthilfe sei für seinen Betrieb nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Ich möchte ja keine Almosen, sondern nur das, was beschlossen wurde und mir zusteht“, betont Habenicht. Langsam verliere er jedoch die Hoffnung, dass das Geld überhaupt noch ankommt.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch für Embrechts ist die Unsicherheit das größte Problem. „Wir bekommen überhaupt kein Feedback, wie es weitergeht, wann Geld überwiesen wird oder ob wir vielleicht Fehler beim Ausfüllen des Antrags gemacht haben.“ Gern würde er schnellstmöglich fehlerhafte Angaben korrigieren, einen neuen Antrag stellen oder Unterlagen nachreichen. „Aber dafür müssen wir wissen, was wir falsch gemacht haben“, sagt Embrechts.

Geld fließt nur, wenn der Antrag korrekt ist

Mit ihrem Problem haben sich Habenicht und Embrechts auch an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) gewandt. Von dort heißt es, dass viele Mitglieder die Soforthilfe der NBank bereits erhalten haben, es aber auch noch unbearbeitete Anträge gibt, „bei denen entweder Angaben fehlten oder die Plausibilitätsprüfung Fragen aufgeworfen hat“.

Diese Gründe nennt auch Tobias Köhne von der Unternehmenskommunikation der NBank. Die Anträge auf Soforthilfe würden nicht nach Eingang, Branche oder Alphabet bearbeitet, sondern nach Vollständigkeit. „Wenn es Fehler gibt, verzögert sich die Bearbeitung. Das automatische System stellt die Fehler fest, und unsere Mitarbeiter prüfen dann manuell, woran es genau liegt“, erklärt Köhne. „Und das kann aufgrund der Fülle der Anträge leider dauern.“

NBank hat bisher 113.000 Anträge bewilligt

Er vermutet, dass auch das Apart-Hotel Fehler beim Ausfüllen des Antrags gemacht hat oder Angaben fehlen. Der Antrag müsse daher vermutlich noch einmal neu gestellt werden. Zum jeweiligen Bearbeitungsstand würden in den nächsten Tagen jedoch noch E-Mails verschickt. Wie viele fehlerhafte oder unvollständige Anträge bisher bei der NBank eingegangen sind, konnte Köhne nicht sagen.

Typische Fehler seien zum Beispiel falsch eingegebene Betriebseinnahmen oder IBAN. Auch wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt seien oder Vor- und Nachname des Antragstellers versehentlich statt in zwei Felder in ein Feld eingetragen würden, könne der Antrag nicht bearbeitet werden. „Aber wenn alles korrekt ist, sollte das Geld auch schnell fließen“, betont Köhne. Bisher sind laut Köhne insgesamt rund 113.00 von 136.000 eingegangenen Anträgen bewilligt worden.

Embrechts und Habenicht hoffen, dass auch sie nun eine E-Mail von der NBank bekommen und dann entsprechend reagieren können.

So trotzt das Apart-Hotel der Corona-Krise Ins Apart-Hotel Sehnde kehrt langsam wieder das Leben zurück. Seit Montag hat unter den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen auch wieder das dazugehörige Restaurant geöffnet. „Noch sind die Gäste allerdings zurückhaltend“, sagt Hoteldirektor Sven Embrechts. Auch der Hotelbetrieb läuft eher stockend an. Derzeit sind von den 200 Zimmern lediglich etwa 50 belegt. Von den 30 Mitarbeitern wurde in der Corona-Krise aber nicht ein einziger in Kurzarbeit geschickt. Der Betrieb hat die Zwangsunterbrechung unter anderem genutzt, um eine neue Terrasse anzulegen und das Hotel auf Vordermann zu bringen. Der Krise trotzt das Apart-Hotel zudem mit einem Lieferservice. Laut Embrechts wurden in Hochzeiten täglich bis zu 100 Gerichte ausgeliefert. Beim Abholservice, den das Unternehmen zuvor angeboten hatte, seien es deutlich weniger Gerichte gewesen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers