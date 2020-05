Haimar

Seit Montagmorgen wird der Verkehr an Haimars Ortsausgang in Richtung Evern mit einer Ampel geregelt. Der Grund dafür ist die Anbindung des neuen Baugebiets „Im Mühlenfeld“ an die B65. Dazu muss eine Spur der Mehrumer Straße, wie die Bundesstraße hier heißt, gesperrt werden, sodass die Fahrzeuge nur jeweils in eine Richtung die Baustelle passieren können. Noch bis Ende nächster Woche soll die Baustellenampel den Verkehr regeln, wie die Stadt mitteilt.

Vollsperrung kommt nach Pfingsten

Am Dienstag nach Pfingsten, am 2. Juni, beginnt dann die zweite Phase des Anschlusses der Erschließungsstraße. Nach einer Verbreiterung der Bundesstraße wird ein so genannter Fahrbahnteiler eingebaut. Er soll den Abbiegeverkehr ins Baugebiet aufnehmen. Für diese Bauarbeiten wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt für eine Woche bis voraussichtlich zum 9. Juni voll gesperrt. Während dieser Vollsperrung werden Fahrzeuge aus oder in Richtung Sehnde auf einer ausgeschilderten Strecke über Dolgen und Evern umgeleitet. Sollten danach noch Restarbeiten nötig sein, wird dafür die Straße wieder halbseitig gesperrt und mit einer Baustellenampel geregelt.

Stadt plant hier neues Feuerwehrhaus

Die Erschließung des neuen Baugebiets „Im Mühlenfeld“ zwischen Mehrumer Straße und Mittellandkanal hat im März begonnen, zunächst wurden Regenwasserkanäle gelegt. Ein Regenrückhaltebecken soll ebenfalls gebaut werden. Die ausgewiesenen Grundstücke sind für 13 Einfamilienhäuser und vier Doppelhaushälften ausgelegt, wofür der Stadt bereits rund 85 Bauanfragen vorliegen hat. Die Größe der Parzellen reicht von 400 bis 860 Quadratmeter. Außerdem soll hier auch die neue Wache der Haimarer Feuerwehr gebaut werden.

Von Michael Schütz