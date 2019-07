Ilten

Die Arbeiten an der Hindenburgstraße laufen auf Hochtouren. Die Seitenbereiche in dem Abschnitt zwischen Otto-Heise-Straße und der Bundesstraße 65 müssen Ende dieser Woche fertig sein. Denn Anfang nächster Woche soll der Asphalt auf diesen Abschnitt der Straße kommen. Mitte August soll die Strecke dann wieder durchgängig befahrbar sein – nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit.

„Wir liegen gut im Zeitplan und werden rechtzeitig fertig“, bestätigt Torsten Winter vom Fachdienst Stadtentwicklung der Stadt Sehnde.

Mit schwerem Gerät werden die Randbereichen für den Einbau der Fahrbahndecke vorbereitet. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Am Dienstag wurde Mineralgemisch in die Seitenbereiche eingebracht. Auch Pflasterarbeiten sind in den Seitenbereichen schon im Gange. Positiv habe sich auch das relativ trockene Wetter der vergangenen Tage auf die Arbeiten ausgewirkt, sagt Bauleiter Daniel Pooschke. „Starker und lang anhaltender Regen hätte den Terminplan sicher durcheinandergebracht“, sagt der Polier.

Ein Abschnitt bis Ferienende gesperrt

Bis Ende der Woche sollen die Vorarbeiten erledigt sein. „Anfang nächster Woche wird noch gefräst, am Dienstag kommt der Asphalt drauf“, sagt Winter. Bis zum Mittwoch, 7 Uhr, muss dieser dann aushärten. Danach wird zunächst der Abschnitt zwischen Otto-Heise-Straße und Ferdinand-Wahrendorff-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. „Der Abschnitt zwischen Ferdinand-Wahrendorff-Straße und B 65 bleibt aber noch bis Ende der Ferien gesperrt“, sagt Winter. Grund seien weitere Arbeiten an den Rändern wie etwa den Fußwegen. Zum Schulstart soll die Hindenburgstraße dann wieder durchgehend befahrbar sein.

Die Sanierung der Hindenburgstraße hatte im Frühjahr des vergangenen Jahres begonnen. Die Stadt hatte dort die Regenwasserkanalisation erneuert, die Region Hannover die Radwege entlang der Kreisstraße 139 weiterentwickelt. Dabei geht es in erster Linie um die Führung der Radfahrer. Die Maßnahme gehört zum Programm, mit dem das Radwegenetz regionsweit aufgewertet wird.

An den Verkehrsregelungen wird sich aber trotz des Neubaus von Fußwegen nicht viel ändern, sagt Winter. So sind Radfahrer angehalten, in dem Bereich zwischen B 65 und Ferdinand-Wahrendorff-Straße auf der Straße zu fahren. In Fahrtrichtung Lehrte dürfen Radler allerdings zwischen Otto-Heise-Straße und Rathausstraße den Fußweg benutzen.

Weitere große Bauprojekte im Herbst

Die Stadt Sehnde hat in diesem Jahr noch weitere große Straßenbauprojekte auf dem Plan: So ist im Herbst in Rethmar der Ausbau der Schulkoppel und des Osterkamps geplant. Unter anderem wird der Regenwasserkanal erneuert. Jörg Engelhardt vom Fachdienst Straßenbau und Verkehr rechnet für den Vollausbau der beiden Straßen mit einer Bauzeit von sieben bis acht Monaten. Das Projekt soll am 21. August im Ortsrat Rethmar vorgestellt werden.

Auch Ilten steht eine neue Baustelle bevor. So sollen an der Ferdinand-Wahrendorff-Straße der Belag und die Gosse erneuert werden. Für die Arbeiten sind rund sechs bis acht Wochen eingeplant. Auch dieses Bauprojekt soll nach den Sommerferien im Ortsrat vorgestellt werden.

Zudem hat die Stadt Sehnde ab September Oberflächensanierungen an mehreren Straßen der Stadt vorgesehen – etwa in Müllingen an der Wiesenhofstraße, der Storchenstraße und an der Wirringer Straße. In Bolzum wird es zudem Ausbesserungen an der Burgstraße geben. Im Neubaugebiet Kleines Öhr will die Stadt noch in diesem Jahr mit dem Endausbau der Straßen beginnen.

Der Umbau von acht Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet beginnt im Herbst. Sie sollen künftig den barrierefreien Einstieg in die Busse ermöglichen. Dort, wo es noch keine Wartehäuschen gibt, werden welche gebaut. Zudem wird der Wartebereich an den Haltestellen neu gepflastert.

Von Patricia Oswald-Kipper