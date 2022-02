Sehnde

Die Corona-Pandemie macht den Veranstalterinnen der Sehnder Frauenkulturtage erneut einen Strich durch die Rechnung. Schon zum dritten Mal in Folge können diese nicht wie eigentlich gedacht mit mehreren Veranstaltungen wie Theater und Musik oder einem internationalen kulinarischen Fest stattfinden. Am internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, will der Arbeitskreis „Frauen für Sehnde“ Alltagsheldinnen dennoch mit einem kleinen Geschenk auszeichnen. „Frauen machen die meiste Care-Arbeit“, sagt Arbeitskreissprecherin Birgit Luck, „sie pflegen Angehörige, betreuen Kinder, verkaufen Lebensmittel.“ Damit seien sie die „Heldinnen des Alltags“.

Anzahl ist nicht begrenzt

Und denen will der Arbeitskreis nun danken. Dazu wünscht er sich Vorschläge von den Sehnderinnen. „Fast jeder kennt eine“, meint die Sehnder Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Benannt werden können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen. Es genügt, eine kurze formlose Begründung bis Montag, 14. Februar, per E-Mail an jennifer.glandorf@sehnde.de zu schicken. Es gebe keine Begrenzung der Anzahl, versichert Glandorf. „Es würde mich sehr freuen, wenn es viele Meldungen gibt“, wünscht sich auch Bürgermeister Olaf Kruse (SPD).

Die eigentlich für die Frauenkulturtage vorgesehene Filmvorführung des mobilen Kinos Niedersachsen sowie das Frauenfrühstück des Civitan Clubs sind auf den Juni verschoben worden. Zwei feste Bestandteile der Frauenkulturtage finden jedoch wie geplant im März statt. Das ist zum einen der Weltgebetstag am Freitag, 4. März, der in diesem Jahr unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ steht. Dazu finden im Stadtgebiet drei Gottesdienste statt: um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria in Sehnde, um 19 Uhr in der St.-Georgs-Kapelle in Evern und ebenfalls um 19 Uhr in der St.-Michael-Kirche in Wehmingen. Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung nötig.

Bis zum 7. März arbeiten Frauen ohne Lohn

Und zum anderen gibt es am Montag, 7. März, auf dem Sehnder Marktplatz eine Aktion zum Equal Pay Day (Tag der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern). Das ist der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen quasi ohne Lohn arbeiten, weil sie schlechter bezahlt werden als Männer. „In diesem Jahr können wir ihn etwas früher begehen als zuvor“, freut sich Glandorf. Das liege daran, dass sich die Differenz der Gehälter auf 18 Prozent reduziert habe, während sie vor zehn Jahren noch 23 Prozent betrug. Selbst das Taschengeld von Jungen sei in Deutschland durchschnittlich um elf Prozent höher als das von Mädchen. Für Kruse ist das Ziel erst erreicht, „wenn der Equal Pay Day auf den 31. Dezember oder den 1. Januar fällt“.

Von 10.30 bis 12 Uhr will der Arbeitskreis auf dem Marktplatz an einem Info-Stand informieren. Außerdem möchte er über eine Boden-Zeitung, die die Gehaltsentwicklung bei Frauen und Männern darstellt, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen.

Von Thomas Böger