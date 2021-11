Sehnde

Helmut Süß (SPD) bleibt Ortsbürgermeister in Arpke: Der 63-Jährige wurde in der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend mit allen Stimmen des elfköpfigen Gremiums gewählt. Einen Gegenkandidaten hatte Süß nicht.

Christdemokrat Ralf Marotzke, der eigentlich mit dem Ziel angetreten war, Ortsbürgermeister von Sehnde zu werden und bei der Kommunalwahl die meisten persönlichen Stimmen auf sich vereinen konnte, hatte eine Kandidatur in dem neuen Sehnder Ortsrat aufgrund der Mehrheitsverhältnisse abgelehnt. Die CDU hat im Ortsrat vier Sitze und konnte keine Mehrheit bilden.

Große überparteiliche Akzeptanz

Süß bewies, dass er überparteiliche Anerkennung genießt. Er wurde nicht nur mit den vier Stimmen der Sozialdemokraten und den zwei Stimmen der Grünen gewählt – auch die CDU und der FDP-Einzelvertreter hoben für ihn die Hand. Süß freute sich über die große Akzeptanz in dem Gremium. Er sehe der künftigen Arbeit positiv entgegen, sagte er und stellt schon einige seiner Pläne vor. Dazu zählen die Erneuerung das Bahnhofsumfelds sowie die Gestaltung der Fläche am neuen Sportzentrum Sehnde.

Auch mehr Sauberkeit und Ordnung in der Kernstadt liegen Süß am Herzen. Der Ortsrat habe sich bereits darauf geeinigt, elf Hundetoiletten und 13 Müllbehälter anzuschaffen, erklärte er. Zudem sollen sieben Bänke zum Verweilen im Ort aufgestellt werden. Nun wolle man mit der Stadt über die künftige Pflege der Grünflächen sprechen. „Da gab es zuletzt von den Bürgerinnen und Bürgern viel Kritik“, betonte Süß.

Drei Mitglieder aus Ortsrat verabschiedet

In der konstituierenden Sitzung wurden auch zwei Vertreter des Ortsbürgermeisters gewählt. Hartmut Pick (CDU) und Florian Schuchardt (Grüne) werden nun als gleichberechtigte Stellvertreter fungieren. Werner Kracke (SPD), Hartmut Völksen (UfS) und Marc Wölbitsch wurden aus dem Gremium verabschiedet. Die ersten beiden waren bei der Wahl nicht mehr angetreten, Wölbitsch hatte den Einzug in das Kommunalparlament verpasst.

Kracke und Süß wurden in der Sitzung für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik geehrt. Beide sind seit 20 Jahren im Ortsrat Sehnde aktiv – Süß davon 15 Jahre als stellvertretender Ortsbürgermeister.

Der neue Ortsrat Sehnde beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung mit dem Grünflächenkataster, das Pflegeintervalle für die städtischen Grünflächen festlegen soll, vertagte aber eine Entscheidung.

Der neue Sehnder Ortsrat mit Ortsbürgermeister Helmut Süß (Mitte). Quelle: Peter Hellerling

Von Patricia Oswald-Kipper