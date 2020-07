Rethmar

Jens von Wackerbarth hat in Rethmar Großes vor. Der Sohn von Rüdiger Freiherr von Wackerbarth hat mittlerweile die Federführung für das Schloss Rethmar, seine Nachbargebäude und das angrenzende Wohngebiet Amalienhof übernommen. Nun präsentiert er seine Pläne für ein neues und in der Region vermutlich bisher einzigartiges Bauprojekt: Im Neubaugebiet Vorwerks Garten im Westen von Sehnde-Rethmar bietet er 15 Grundstücke zum Verkauf an, auf denen ausschließlich Fachwerkhäuser gebaut werden dürfen.

So soll ein Fachwerkdorf entstehen, das den Charakter des historischen Dorfkern von Rethmar mit seinem bisherigen Fachwerkbauten unterstreicht. „Wir schaffen quasi ein neues Fachwerkdorf im alten Fachwerkdorf – und dabei soll alles so wirken, als wäre es immer schon da gewesen“, erklärt Monika Erichsen, Mitarbeiterin der Verwaltung Schloss Rethmar. In der Region gibt es noch ein Fachwerkdorf in Fuhrberg, den Haghof in Isernhagen-K. B. oder in Neustadt-Schneeren am Steinhuder Meer – aber nicht in dieser Größenordnung.

So könnte Rethmars künftiges Fachwerkdorf aussehen: Das Modell zeigt, wie die 15 Grundstücke angeordnet sind. Quelle: Katja Eggers

Grundstücke zwischen 600 und 1500 Quadratmeter

Das Gebiet schließt westlich direkt an den Amalienhof mit seinen Kavaliershäusern und der idyllischen Parklandschaft an. Die 15 Baugrundstücke entstehen dort in einer Sackgasse. Sie sind zwischen 600 und 1500 Quadratmeter groß. Geplant ist eine Bebauung mit reinen, eingeschossigen Fachwerkhäusern. Denkbar sind die typisch niedersächsischen Fachwerkbauten mit ihren hohen, steilen Dächern, deren Spitzböden zusätzlichen Raum bieten. Die Käufer müssen sich ein entsprechendes, darauf spezialisiertes Unternehmen selbst suchen. „Wir sind nur Verkäufer der Grundstücke“, betont Erichsen.

Die Sackgasse wird in einem Rondell enden, in der Mitte soll eine Dorfeiche gepflanzt werden. Ein Fußweg führt von dort aus auf den Amalienhof. Das geplant Fachwerkdorf liegt in unmittelbarer Nähe zum historischen Dorfkern von Rethmar mitsamt dem Gutshof, der Kirche und dem Schloss. „Das Fachwerkdorf soll sich optisch harmonisch in das bestehende Umfeld einfügen und den besonderen Dorfcharakter unterstreichen und so auch eine sichtbare Unterscheidung zum restlichen Baugebiet herstellen “, betont Erichsen.

Es gibt schon erste Interessenten

Die Grundstücke werden an der Straße Vorwerks Garten liegen, die sich quer durch das gesamte Baugebiet zieht. Die Verkehrsanbindung erfolgt von der Bundesstraße 65 aus über zwei neue Straßen. Eine von ihnen führt über eine Brücke über die Donau-Aue. Drumherum soll es viel Grün und auch Spazierwege geben.

Die Planungen hat von Wackerbarth bereits frühzeitig im Ortsrat Rethmar und im Rat vorgestellt. „Es ist uns gelungen, alle Entscheider und Planer von unserem Konzept zu überzeugen“, sagt Erichsen. Dass in Rethmar ein Fachwerkdorf entstehen soll, hat sich anscheinend auch schon herumgesprochen. Obwohl die Vermarktung noch gar nicht richtig angefangen hat und es auch noch keine Flurnummern gibt, haben sich bereits erste Interessenten gemeldet. Fünf Grundstücke sind schon reserviert.

Eine Skizze des Architekten zeigt, wie die Straße durch das neue Baugebiet verlaufen soll. Quelle: Architektenskizze

Fachwerkhäuser punkten auch ökologisch

Viele Fachwerkhaus-Liebhaber reize die besondere Bauweise nicht nur wegen der besonderen Atmosphäre, sondern auch wegen ökologischer Aspekte. Denn mit biologischen Baustoffen aus Holz bieten Fachwerkhäuser laut Erichsen ein gesundes Wohnklima und punkten zudem in Sachen Ökobilanz und Dämmfähigkeit. Dass es sich um ein echtes Fachwerkhaus mit Ständerwerk handelt und nicht nur um nachempfundene Gebäude etwa mit angedeuteten oder aufgesetzten Balken, werde auch im Kaufvertrag festgeschrieben. Die Grundstückspreise stünden noch nicht endgültig fest, lägen aber voraussichtlich bei etwas über 200 Euro pro Quadratmeter, so wie bei einem anderen Mitbewerber auch.

Derzeit wird in dem zweigeteilten Baugebiet die Baustraße angelegt. Anschließend erschließt die Stadt ihren ersten Teilabschnitt. Voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 folgen die Erschließungsarbeiten für von Wackerbarths Baugebiet. Nach Auskunft von Erichsen können dort im Anschluss die ersten Fachwerkhäuser entstehen. „Zusammen mit dem Amalienhof und dem Schloss wird das sicherlich ganz zauberhaft wirken“, ist sich die Verwaltungsmitarbeiterin sicher.

Von Katja Eggers