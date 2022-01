Rethmar

Matthias Jäntsch liegt in allen vier Himmelsrichtungen ein Projekt für sein Dorf besonders am Herzen. Als Treffpunkt für einen Dorfspaziergang hat der Ortsbürgermeister von der SPD deshalb den nördlichen Ortsausgang ausgesucht. Dort steht beidseits des Billerbachs eine Flurbereinigung zur Verbesserung der Agrarstruktur, der Landschaftspflege und der Naherholung an. Unter anderem geht es auch darum, den Billerbach in diesem Abschnitt ebenfalls zu renaturieren, wie es östlich und westlich davon zum Teil bereits geschehen ist.

Von null auf 100 in die Politik gestartet Vor 15 Jahren ist Matthias Jäntsch politisch aktiv geworden – und zwar „von null auf 100“, wie er selbst sagt: 2006 trat er in die SPD ein, wurde in den Ortsrat und auch gleich zum Ortsbürgermeister gewählt. Für das Ehrenamt wird der verheiratete aber kinderlose 62-Jährige jetzt mehr Zeit haben: Der technische Betriebswirt, bisher für Wareneingang und Lagerhaltung bei dem Langehagener Flugzeugwartungsunternehmen MTU zuständig, geht zum Jahreswechsel in die passive Phase der Altersteilzeit und ist damit frei von beruflichen Verpflichtungen. Ein spezielles Hobby außer der Kommunalpolitik hat Jäntsch nicht, „aber ich fahre gerne mit dem Rad spazieren“, nennt er als als einen wichtigen Teil seiner Freizeitgestaltung.

Biotopvernetzung von Kleingärten bis Billerbach

Mit dem Verfahren wird ein Flächentausch einhergehen, den der Ortsbürgermeister gerne für eine Biotopvernetzung von den Kleingärten links der Verlängerung der Triftstraße bis zum Billerbach nutzen würde. Ob sich das noch 2022 realisieren lasse, wisse er nicht, sagt Jäntsch. „Aber man muss dranbleiben, sonst geschieht nichts“, weiß er aus 15-jähriger Amtserfahrung. Allerdings dürfe man auch nicht „zu sehr auf Konfrontation gehen“, weil das die Partner vergraulen könnte.

Das nächste Projekt liegt im Osten des Dorfes und verbirgt sich hinter dem Namen „Bebauungsplan Nördlich Osterkamp“. Genauer gesagt betrifft es den Bereich östlich des Osterkamps an dessen nördlichem Ende. Dort, südlich der Hauptstraße, ist ein Supermarkt geplant. Damit hätte Rethmar wieder einen Nahversorger, nachdem der Dorfladen 2019 geschlossen hatte.

Es wäre ein Angebot auch für die übrigen östlichen Ortsteile Evern, Haimar, Dolgen und Klein Lobke mit insgesamt fast 4000 Einwohnern, denen außerhalb der Kernstadt zurzeit keine Einkaufsmöglichkeit zur Verfügung steht – außer einem Blumenladen in Rethmar.

Sicherer Fußweg vom Bus zur Schule

Laut Jäntsch gibt es schon einen Betreiber für ein Geschäft der Edeka-Marke „nah und gut“. In den Märkten mit einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern werden Lebensmittel – auch Obst und Gemüse – sowie Drogerieartikel angeboten. Vermutlich werde der Laden erst im Frühjahr 2023 eröffnet, „aber vielleicht kann man dort auch schon früher einkaufen“, hofft der Ortsbürgermeister.

Am östlichen Ortsrand von Rethmar ist nahe der Bushaltestelle der Bau eines Supermarkts geplant. Quelle: Thomas Böger

Der Standort, an dem auch noch Gewerbe und Wohnungen entstehen sollen, hat für Jäntsch noch einen weiteren Vorteil: Er liegt unmittelbar an einer Bushaltestelle, die unter anderem von Schulkindern aus Evern, Haimar und Dolgen genutzt wird. Wenn das Gelände südlich der Hauptstraße erschlossen wird, könnte dabei auch eine Fußwegverbindung in Richtung Schule entstehen, sodass die Kinder nicht mehr an der Bundesstraße entlang laufen müssten.

Sanierungsbedürftige Straße

Weiter führt die Tour in den Süden des Dorfes, wo der Ortsbürgermeister „unser Sorgenkind“ präsentiert: die Straße nach Klein Lobke. Sie sei schon früher in schlechtem Zustand gewesen, „und dann hat es einen Reparaturversuch gegeben“, berichtet er. Das Ergebnis: Bis zum Golfplatz sei sie zwar „nicht in Ordnung, aber befahrbar“. Doch dahinter – dort ist sie für Autos gesperrt – könne man sie mit einem Fahrrad nicht mehr benutzen, „höchstens noch mit einem Mountainbike“, beschreibt Jäntsch den Zustand mit zahlreichen Löchern und dicken Steinen.

Nach seiner Ansicht müsste die Stadt den südlichen Abschnitt mit einer Länge von rund zwei Kilometern nicht nur für Fahrräder wieder instand setzen, sondern auch wieder für Autos freigeben. Dazu müsse man die Strecke „nicht großartig ausbauen“. Vielmehr könne die Straße schmal bleiben, mit einigen Ausweichstellen für Begegnungsverkehr.

Großes Baugebiet sorgt für Erhalt der Infrastruktur

Im Westen schließlich gilt der Besuch einem Baugebiet, das auch so heißt: Rethmar-West. Dort wird fleißig gebaut, „sodass es hier jede Woche anders aussieht“, hat Jäntsch beobachtet. Für ihn ist Sehndes größtes Neubaugebiet besonders wichtig. „Damit können wir die Schule halten“, sagt er und macht deutlich, dass die Einwohnerzahl der Ortschaft für Erhalt oder gar Verbesserung der Infrastruktur von großer Bedeutung ist.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Rethmar ist ungebrochen. Dazu trägt laut Jäntsch auch bei, dass die Stadt ihre Wohngebiete von Anfang an mit einem attraktiven Angebot ausstattet: Der Spielplatz in Rethmar-West ist bereits fertig, und dass es eine sechsgruppige Kita (davon zwei Krippengruppen) geben wird, die die Johanniter errichten und betreiben werden, steht auch schon fest. Und als Sahnehäubchen gilt das in unmittelbarer Nachbarschaft von der Familie von Wackerbarth geplante Fachwerkdorf.

Auf dieser entsiegelten Fläche in der Dorfmitte wünscht sich Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch eine naturnahe Bepflanzung mit einem guten Angebot für Insekten. Quelle: Thomas Böger

In der Dorfmitte hat der Ortsbürgermeister auch noch ein Projekt vorzuweisen, wenn auch ein vergleichsweise kleines: An der Kreuzung von Dorf- und Gutsstraße ist eine ehemals gepflasterte Fläche entsiegelt und mit Pfählen gegen parkende Autos abgeriegelt worden. In Absprache mit der Stadtverwaltung möchte der Jäntsch dort keineswegs „einen platten Rasen“ anlegen. Die Fläche soll vielmehr naturnah entwickelt werden. „Die Leute sollen sich daran erfreuen, wenn es dort summt und brummt“, wünscht er sich.

Von Thomas Böger