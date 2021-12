Sehnde

Der 7. Februar steht sicherlich vielen Sehnderinnen und Sehndern noch deutlich vor Augen: Als sie an jenem Sonntag aufwachten und aus den Fenstern schauten, türmte sich der Schnee vor den Häusern. Eine zentimeterdicke Decke bedeckte Häuser, Wälder und Felder. Während für sie das Frühstück als Nächstes auf dem Programm stand, waren die Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Sehnde schon unterwegs, um die Straßen und Plätze wieder passierbar zu machen. Auf den nun anstehenden Winter haben sie sich bereits vorbereitet.

Bereitschaftsplan und Fahrzeuge seit Oktober bereit

Die Wände des Büros von Baubetriebshofleiter Steffen Bartelt sind dazu schon von Zetteln übersät. Unter anderem hängt zwischen Aufträgen und Stadtplänen auch der Bereitschaftsplan für den Winter. „Wir kümmern uns schon frühzeitig im Oktober darum, um mögliche Einsätze abzudecken“, erklärt Bartelt. Dafür seien auch bereits viele der 14 Fahrzeuge mit Streuapparaturen ausgestattet worden. Begonnen hat der Dienst Ende November und streckt sich über den Zeitraum bis Ende März – erfahrungsgemäß sei das die Zeit, in der das Team am häufigsten zum Winterdienst ausrücken muss.

Da die Lager nach dem Wintereinbruch im Februar nahezu leer waren, wurden im Sommer 170 Tonnen neu eingekauft. Quelle: Niklas Borm

Für den Baubetriebshof bedeutet das laut Bartelt offiziell „das Freihalten von Straßen und Plätzen“. Sie würden eben für die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet sorgen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, schieben sie anfallenden Schnee auf den Straßen in Sehnde und den Dörfern mit einem Pflug zur Seite. Im dem Fall kann es aber auch möglich sein, dass die Mitarbeiter selber Hand anlegen müssen. Dann geht es mit dem Schneeschieber auf die Kreuzung, um sie eigenhändig vom Weiß zu befreien.

Glätte führt immer wieder zu Unfällen

Doch nicht nur der Schnee stellt eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in Sehnde dar, besonders die Glätte bei schnell sinkenden Temperaturen und damit verbundenem Frost, sorgt für zahlreiche Unfälle. „Die Menschen unterschätzen den ersten Frost im Winter und fahren wie im Sommer. Dann kommt es nicht selten zu Auffahrunfällen“, beschreibt Steffen Bartelt die Folgen des Winters. Der 33-Jährige appelliert deshalb an Autofahrer, so schnell wie möglich Winterreifen aufzuziehen und das Tempo morgens den Temperaturen anzupassen.

Um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, streut die Mannschaft des Fachbereiches bei zu heftiger Glätte Salz. Ähnlich wie bei den Bereitschaftsplänen, kümmert sich der seit zehn Jahren auf dem Baubetriebshof tätige Bartelt schon Monate im Voraus um das im Volksmund genannte weiße Gold. „Im Sommer haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und dementsprechend bei unserem Partner eingekauft. Jetzt sind die Lager voll“, sagt er und fügt hinzu, dass immerhin pro Winter 80 bis 100 Tonnen Salz verbraucht würden. Genau genommen hat sich die Stadt Sehnde in den vergangenen Monaten aber mit mehr als 170 Tonnen eingedeckt. „Der vergangene Winter hat unsere Lager komplett geleert.“

Seit 5 Uhr morgens waren die Räumfahrzeuge im Februar 2021 im Einsatz. Quelle: Michael Schütz

Schneefall im Februar war eine Hürde

Die Zeit rund um den starken Schneefall Anfang Februar war für Bartelt eine der heftigsten, seit er bei der Stadt Sehnde angeheuert hat. Nur der Winter 2009 sei noch eine Stufe drüber einzuordnen. An diesen Tagen habe er seine Mitarbeiter mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, um schon in den frühen Morgenstunden den Pflug an die Flotte anzubauen und die Straßen zu räumen. „In solchen Situationen ist es gewöhnlich, dass wir die Jungs nachts anfordern“, sagt er.

In schneelosen Winterzeiten fahren die Mitarbeiter eine Streckenkontrolle erst um vier Uhr morgens, um zu entscheiden, ob ein Streuen vor Sonnenaufgang notwendig ist. Aber Bartelt gesteht, dass der Baubetriebshof mittlerweile „verwöhnt ist, dass 2021 als etwas Besonderes und vor allem als eine Hürde“ in Erinnerung bleibt. „Unsere Väter haben uns nur erzählt, dass es damals jeden Winter so aussah und ganz normal war.“

Sollte der aktuell beginnende und noch mit relativ milden Temperaturen verlaufende Winter eine Kehrtwende wie im vergangenen Frühjahr nehmen und mit einer Menge Schnee aufwarten, bittet Bartelt die Bürgerinnen und Bürger schon im Voraus um Nachsicht. „Wir geben unser Bestes und versuchen so schnell wie möglich alle Straßen zu räumen.“ Jedoch gebe es eine Priorisierung, die vorsehe, zunächst Land- und Kommunale Entlastungsstraßen sowie Kreuzungen zu befreien. Danach würden sie sich schließlich um die Anwohnerstraßen kümmern. „Aber trotzdem müssen die Menschen daran denken, ihre Grundstücke und die Bürgersteige selber von Schnee und Glätte zu befreien“, mahnt er.

Von Niklas Borm