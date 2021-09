Sehnde

Schulabgänger, die einen Ausbildungsplatz suchen, Menschen, die ihre Firma wechseln wollen oder einen neuen Job suchen und Unternehmen, die Auszubildende oder Fachkräfte suchen – für sie alle haben die Stadt und der Verein „Ausbildung im Verbund pro regio“ das neue Format „Zukunftsbühne“ ins Leben gerufen. Und die Premiere dieser kleinen „Berufsmesse“ als Präsenzveranstaltung am Dienstagabend hat 90 Interessierte ins Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde gelockt. Nach der eher schwachen Nachfrage eines digitalen Formats im Frühjahr wertet die Stadt die Resonanz als Erfolg: „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Sprecherin Ines Raulf.

Schon während der Schulzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler mit der Frage beschäftigen, was sie nach diesem Lebensabschnitt machen wollen. Etwa ob es in Sehnde freie Ausbildungsplätze gibt, wo man ein Praktikum absolvieren kann und wie man sich dafür bewirbt. Aber auch Jugendliche und Erwachsene wissen oft nicht, wie sie sich neu orientieren können. Auch für sie soll die Zukunftsbühne Möglichkeiten aufzeigen – als Präsenzveranstaltung.

Jede Firma verlost einen Preis

Rund 90 Besucherinnen und Besucher wollten sich diese Chance nicht entgehen lassen und füllten die Aula coronakonform. „Über unsere Website haben sich vorher eigentlich nur 65 Personen angemeldet“, sagt Raulf, die das Format federführend geplant hat. Auf der Zukunftsbühne hatte jedes der fünf Sehnder Unternehmen 15 Minuten Zeit, sich selbst sowie Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten zu präsentieren.

Das Parkhotel Bilm wollte die vornehmlich Heranwachsenden mit Videos aus ihrem Haus überzeugen, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Wahrendorff mit einem Interview einer ehemaligen schizophrenen Patientin Einblicke in ihr Handwerk gewährten.

Zudem warben die Transport- und Logistikunternehmen Werther und V-Line mit ihren vielfältigen Tätigkeiten und die Steuerberatungskanzlei Busse und Coll. führte in die Welt der Zahlen ein. Bonbon für die Zuschauer: Zum Abschluss verloste jede Firma einen Preis wie etwa einen Tandemsprung, eine Musikbox oder ein romantisches Dinner.

Jugendliche von Konzept überzeugt

Bei vielen Jugendlichen scheint das Eindruck hinterlassen zu haben. „Es war sehr interessant, ich habe wirklich Einblicke bekommen, was regional so vorhanden ist“, sagt Julius Paeplow begeistert. Er habe vorher gar nicht gewusst, dass er auch vor Ort so viel machen könne. Die 14-jährige Zilan Gökcen pflichtet ihrem Mitschüler bei. „Gerade das Konzept mit den 15 Minuten ist gut, dann bleibt es die ganze Zeit interessant.“ Sie sei zurzeit auf der Suche nach einem Praktikumsplatz – da bot sich ein Besuch auf der etwas anderen Berufsmesse an.

Digitales Format kam nicht so gut an Im März hatte die Stadt zusammen mit dem Verein „Ausbildung im Verbund pro regio“, dem freien Jugendhilfeträger pro Beruf und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) erstmals die digitale Veranstaltungsreihe „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“ ins Leben gerufen. Hintergrund war, dass sowohl die jährliche Ausbildungsmesse als auch das Ausbildungsfrühstück, sonst als Präsenzveranstaltungen feste Größen bei der Nachwuchsgewinnung, wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und nur online möglich waren. An vier Donnerstagen hatten sich jeweils zwei Unternehmen aus Sehnde oder der näheren Umgebung digital vorgestellt – vom Holcim-Zementwerk über K+S Minerals bis zur KNDR Werbeagentur und der Polizei. Die Resonanz der Jugendlichen auf die Aktion, ebenfalls mit sogenannten Speeddatings, jedoch als Videokonferenz, sei aber laut Stadt wegen der „digitalen Müdigkeit der Menschen durch Homeoffice und Homeschooling“ eher mau gewesen. Teilweise hatte nur eine Handvoll Personen den Vorträgen gelauscht. 

Die Firmen haben ihren Stand für genau diese Fälle aufgebaut. Es sei super für die Sehnder Unternehmen, sich auf dieser Plattform präsentieren zu können, meinte Jörg Baumgart. Der Geschäftsführer von Busse und Coll. hat die Veranstaltung mit seinem Team mitentwickelt: „Wir sind schließlich immer auf der Suche nach Nachwuchs.“ Das sei auch die Werther Spedition, sagt Jan Löwe, Werkstudent und Sprecher der Firma. „Alle kennen Werther in Sehnde, nun wissen sie, was wir bieten.“

Geht es nach Ines Raulf, sollen die Sehnderinnen und Sehnder in Zukunft auch wissen, was die Zukunftsbühne so bietet. Denn es gebe viel Potenzial auf der KGS, junge Menschen für tolle Berufe in Sehnde zu gewinnen, ist sie sich sicher. „Aber es ist schwierig, junge Menschen für Themen wie Berufe in ihrer Freizeit zu begeistern.“ Damit das Potenzial weiter ausgeschöpft wird, sei bereits eine Wiederholung im Februar geplant. „Da ist die Hütte dann hoffentlich voll“.

