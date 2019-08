Ilten

„Guck mal, damals gab es noch die Straßenbahn in Ilten, die fuhr bis nach Hannover“, sagt ein Besucher zu einem anderen, als er eine der Postkarten von Ilten aus vergangener Zeit betrachtet. Die Ausstellung des Vereins Unser Dorf Ilten war am Wochenende Teil des Programms Kunst und Musik beim Schützenverein Ilten.

Auf einem Dutzend Stellwänden waren die historische Postkarten aus Ilten ausgestellt. Die Schriftzüge in alter Handschrift und die Motive ließen nostalgische Gefühle aufkommen – das Klinikum Wahrendorff, das Café zur Alten Mühle und sein Nachfolger Café Tessen, beide Vorgänger des heutigen Café Alexx, die Kirche, das Rathaus sowie Kolonialwarenläden, die inzwischen aus dem Ortsbild verschwunden sind.

Postkarten für die Wahrendorff-Patienten

„Die Ortschaft Ilten ist schon in früher Zeit zu Postkartenmotiven verarbeitet wurden, weil die Patienten des Klinikums Wahrendorff Ansichtskarten nach Hause schreiben wollten“, erläuterte Günter Köpfer, Vorsitzender des Vereins Unser Dorf Ilten. Zusammen mit Joachim Sielaff, Dietmar Engling und anderen Mitstreitern hat er die alten Postkarten beidseitig kopiert und vergrößert auf den Stellwänden angebracht. Der Fotograf Franz Bollig erstellte aktuelle Aufnahmen. So entstand zu vielen Motiven eine Gegenüberstellung nach dem Motto einst und jetzt. Nicht nur die älteren Betrachter zeigten sich beeindruckt. „Das ist total interessant“, meinte der 17-jährige Jonas Prüße aus Lehrte.

Das Blasorchester des TVE Sehnde und der Musiktreff unterhielten die Gäste mit schwungvollen Melodien. Bei Salat, Kaffee und Kuchen im Zelt sitzend genossen die Zuschauer bekannte Filmmelodien und Klassiker aus Pop und Rock. Schwungvoll ging es zu bei „ Barbara Ann“ von den Beach Boys und „Downtown“ von Petula Clark. Aber auch die James-Bond-Melodie „Skyfall“ und das Medley aus Filmmusik von „E.T.“, „ Star Wars“ und „Jurassic Park“ fanden großen Anklang. „Das ist wirklich toll“, sagte Zuschauerin Hannelore Stolze.

Zum Ausklang gibt es Loungemusik

Zum Ausklang des Sonnabends untermalte das Steinberg-Trio mit Loungemusik die Abendstimmung. Am Sonntag begleitete der Musikzug des Schützenvereins den Frühschoppen. Schützenvereinsvorsitzender Carsten Elges zeigte sich rundum zufrieden mit dem Verlauf des Festes. „Es ist toll, was wir in Kooperation mit den Musikvereinen und dem Verein Unser Dorf Ilten alles auf die Beine stellen können“, sagte Elges. „Rund 150 Besucher an jedem der beiden Tage zeigen, dass unser Angebot gut ankommt.“ Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse bezeichnete die Feier als „Highlight in Ilten“.

Von Gabriele Gerner