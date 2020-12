Sehnde

Digitale Vorträge, Sitzungen und Schulungen gehören in Zeiten der Corona-Pandemie bereits zwangsweise zum Alltag. Dies betrifft jetzt auch das Ausbilder-Frühstück in Sehnde, ein stets gut nachgefragtes und gebuchtes Veranstaltungsformat – das nun als Ausbilderstammtisch online angeboten wird. Gemeinsam mit dem Verein Ausbildung im Verbund pro regio und der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde lädt die Stadt zu einem digitalen Treffen für Donnerstag, 3. Dezember, von 14 bis circa 15.15 Uhr, ein. Es findet über das Videokonferenztool Cisco Webex statt.

Die Teilnehmer sollen sich darüber austauschen können, wie sie mit den erschwerten Bedingungen durch Corona umgehen. Dabei geht es etwa um die Fragen, was die größten Herausforderungen für die betriebliche Ausbildung sind, welche Erfahrungen die Teilnehmer gemacht haben und welche Empfehlungen sie weitergeben können.

Berufsorientierung und Praktika

Von großem Interesse dürfte dabei auch sein, wie die aktuelle Situation an der KGS für die nächsten Schulabgänger und die Jugendlichen in der Berufsorientierung ist. Dazu werden Helmut Glameyer, Fachbereichsleiter Arbeit/Wirtschaft/Technik (AWT), und Kai Jürgen von Pro Beruf einen Einblick geben – insbesondere mit dem Blick auf Praktika und wie man Schüler für eine Ausbildung gewinnt.

Wer dabei sein möchte, schickt eine Mail an Cornelia Manfraß vom Verein pro regio unter c.manfrass@proregioev.de oder ruft unter Telefon (0 51 73) 9 25 90 12 an. Vor dem Stammtisch schickt pro regio einen Link zu Cisco Webex, mit dem sich Interessierte am Donnerstag ab 13.45 Uhr einwählen können.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn