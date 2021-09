Sehnde

Denise Schöbel sitzt in einem hellen Büro im Sehnder Rathaus. Sie ist seit dem 1. August Beamtin auf Probe bei der Stadtverwaltung. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten hat die 25-Jährige ein Bachelorstudium im Fach „Allgemeine Verwaltung“ abgeschlossen und freut sich nun auf die bevorstehenden drei Jahre Probezeit: „Dieser Job ist überhaupt nicht trocken, ganz im Gegenteil“, sagt sie.

Das Studium am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung (NSI) im Bereich „Allgemein Verwaltung“ ist dual und in neun Trimester unterteilt. Zu den Fächern gehören beispielsweise Baurecht und Verwaltungsrecht, aber auch Psychologie und wissenschaftliches Arbeiten. Außerdem haben die Studierenden während der Praxistrimester die Möglichkeit Erfahrungen verschiedenen Abteilungen und an externen Verwaltungen und Behörden zu sammeln. Schöbel war während ihres externen Praxissemesters zum Beispiel bei der Polizeidirektion Hannover tätig.

„Das Studium schafft man nicht im Vorbeigehen“

Auch wenn ihr das Studium viel Spaß gemacht hat, habe es beim Lernen auch mal ein bisschen an Motivation gefehlt, sagt die 25-Jährige schmunzelnd. Die Chance auf ein Studium im Bereich „Allgemeine Verwaltung“, bekommt allerdings längst nicht jeder. „Die Auszubildenden müssen schon während ihrer Ausbildung wirklich gut sein. Das Studium schafft man nicht im Vorbeigehen“, sagt Ausbildungsleiter Thomas Grun von der Stadtverwaltung.

Ende Juli übergab Bürgermeister Olaf Kruse das Abschlusszeugnis an Denise Schöbel. Die 25-Jährige absolvierte vor ihrem Studium auch ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Sehnde. Quelle: Ines Raulf

Mit den Auszubildenden führt er vor ihrem Abschlusslehrgang ein Gespräch, in welche Richtung es gehen soll. Dort entscheidet er auch gemeinsam mit ihnen, ob ein Studium für sie infrage kommt. Die Frage für oder gegen ein Studium hänge sowohl von der Leistung der Auszubildenden als auch von dem Bedarf der Verwaltung aus. „Wir bilden nicht für andere aus, sondern für unseren eigenen Bedarf“, erklärt Grun. Bisher hätten mit Schöbel vier ehemalige Auszubildende den Bachelor „Allgemeine Verwaltung“ gemacht.

180 Bewerbungen auf zwei Stellen

Der Weg zum Studium führt bei der Stadt Sehnde nur über die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft. „Wir haben jedes Jahr rund 180 Bewerbungen auf zwei Stellen“, sagt Grun. Die Ausbildungen bei einer Behörde seien nach wie vor sehr gefragt, umso schwieriger sei es, manchmal Quantität von Qualität zu unterscheiden. „Wenn wir nicht überzeugt sind, haben wir auch schon nur einen Platz vergeben, aber wir haben auch schon in einem Jahrgang vier Ausbildungsplätze vergeben, weil wir uns nicht entscheiden wollten“, sagt Grun.

Lesen Sie auch: Beim Klinikum Wahrendorff starten 52 Nachwuchskräfte in die Ausbildung

Mit Abschluss der Ausbildung kommen die Fachkräfte im mittleren Dienst an. Aufstiegschancen und die Möglichkeit einer Verbeamtung gibt es nur mit Abschluss eines Bachelorstudiums. „Früher war das das Diplom, heute ist es der Bachelor“, sagt Grun. Auch ein Masterstudium sei möglich, damit qualifiziere man sich für die sogenannte Laufbahngruppe zwei, den höheren Dienst. In Sehnde habe es bisher einen Masterabsolventen gegeben. Die Verbeamtung im höheren Dienst sei in Verwaltungen von kleinen Städten wie Sehnde ungewöhnlich, sagt der Ausbildungsleiter.

Von Leona Passgang