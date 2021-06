Sehnde

Nach den seit Wochen anhaltenden Querelen um das geplante Gewerbegebiet Sehnde-Ost mit der Ansiedlung des Reifenlogistikers Delticom ist am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss eine erste Entscheidung gefallen: Das Gremium hat den Bebauungsplan Nr. 355 mit fünf Nein- bei vier Ja-Stimmen abgelehnt. Damit wird die endgültige Entscheidung in der Ratssitzung am 24. Juni umso spannender, denn ein einheitliches politisches Bild wie noch bei der Verabschiedung des Bebauungsplans vor zweieinhalb Jahren gibt es nicht mehr.

Das Ergebnis war äußerst knapp, sogar in den Fraktionen waren die Meinungen teils konträr: Während zwei CDU-Mitglieder dagegenstimmten, votierten zwei andere dafür. Dies taten auch die zwei SPD-Mitglieder, doch die beiden ablehnenden Christdemokraten, die beiden Grünen sowie ein parteiloser Ratsherr hatten für eine Mehrheit dagegen gesorgt.

Kritik an städtebaulichem Vertrag mit Investor Die Initiative „Keine Logistikunternehmen in Sehnde Ost“ hat das Lob von Bürgermeister Olaf Kruse zurückgewiesen, dass die Reduzierung der Fahrtenanzahl ihr Erfolg sei. „295 Lkw-Fahrten pro Tag mehr als jetzt: Einen Erfolg können wir darin beim besten Willen nicht erkennen“, sagt Monika Erichsen. Sie hinterfragte in der Ausschusssitzung auch, warum die Stadt bereits vor einem Ratsbeschluss mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag geschlossen habe. Es sei gut, solch eine Vereinbarung schon vorher zu haben, damit sich der Investor auch daran halte, verdeutlichte Fachdienstleiter Godehard Kraft. Nicht zuletzt habe man dort kleinteilige Logistik wie etwa von Amazon mit ihrer Sprinterflotte ausgeschlossen – was eine Befürchtung der Initiative war. Zudem verpflichte dieser die Stadt zu nichts, und mögliche Nachnutzer müssten ihn übernehmen. Auch der Ausschussvorsitzende Günter Pöser verteidigte den Vertrag, der die Rahmenbedingungen für Kontrollen schaffe, damit „dort später nicht Jumbos gebaut werden“.

Mehrheitsverhältnisse gedreht

Der Ausschussvorsitzende Günter Pöser (Grüne) hatte Mühe, die Emotionen aus der teils hitzigen Debatte zu nehmen. Persönliche und öffentliche Anfeindungen seien „nicht in Ordnung“. Noch mehr erstaunt Pöser, dass die Zuhörer dass Abstimmungsergebnis nicht gewürdigt haben: „Ich bin sehr überrascht, denn wir haben doch die Mehrheitsverhältnisse gedreht.“ Er sei froh über den Erfolg der Initiative. Aber Pöser merkt auch selbstkritisch an, dass man „die Bürger künftig besser mitnehmen muss“. SPD-Fraktionschef Max Digwa hatte argumentiert, dass die Stadt Gewerbegebiet brauche, um ihre angespannte finanzielle Lage zu verbessern.

Rund 50 Bürger verfolgen die Entscheidung im Stadtentwicklungsausschuss mit. Quelle: Oliver Kühn

Mit persönlichen Anfeindungen hat auch die Stadt zu tun. Diese seien, etwa in sozialen Netzwerken, manchmal an der Grenze zur strafrechtlichen Verfolgung wie etwa Verleumdung. „Wenn diese Grenze überschritten wird, auch gegen Mitarbeiter, werden wir Anzeige erstatten“, kündigt Bürgermeister Olaf Kruse an.

Fachdienstleiter Godehard Kraft hatte anfangs mitgeteilt, dass man sich inzwischen mit dem Investor geeinigt habe, die Anzahl der Fahrten von ursprünglich 360 auf nunmehr maximal 295 zu reduzieren. Zudem habe man bei der Versiegelung die Flächenzahl für eine Bebauung von 0,8 auf 0,6 gesenkt. „Das ist deutlich geringer als möglich gewesen wäre, so wollen wir die Massivität beschränken.“ Die von der Initiative befürchtete Zunahme vor allem des Lkw-Verkehrs sei nur marginal und lärmtechnisch kaum darstellbar. SPD-Fraktionschef Max Digwa wies darauf hin, dass „90 Prozent der Fahrten zum Delticom-Logistikpartner nach Lehrte gehen“ – und damit an keiner Bebauung vorbei.

Potenzielle Mieter warten derzeit ab

Henning Franke (parteilos) wollte dennoch wissen, warum man die Zahl der Fahrten nicht noch weiter beschränkt habe, wenn Delticom nach eigenen Angeben nur maximal 50 am Tag prognostiziere. Darauf entgegnete Kraft, dass es sich bei Sehnde-Ost nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für Delticom, sondern um einen grundsätzlichen Angebotsplan handele, der auch die Wirtschaftlichkeit für potenzielle Nutzer im Blick behalten müsse. Kraft kündigte auch an, dass die Stadt und die Region Hannover als Bauaufsicht die Einhaltung der Zahl der Fahrten stichprobenartig kontrollieren werden – was im Saal mit Gelächter quittiert wurde.

Die politische Diskussion hat bereits Auswirkungen auf mögliche weitere Mieter bei Delticom, das nach eigenen Angaben nur 65 Prozent der 90.000 Quadratmeter belegen will. „Alle Beteiligten warten erstmal eine Entscheidung ab“, sagte Kraft.

Von Oliver Kühn