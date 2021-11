Sehnde

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde macht sich mit der Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ für demokratische Werte stark. Die stellvertretende Schulleiterin Christina Petersen und die Sehnder SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann eröffneten die Schau jetzt zusammen mit 20 Schülerinnen und Schülern.

„Ausgrenzung hat an unserer Schule keinen Platz“, stellte Petersen dabei klar. Bereits seit 2004 trägt die KGS den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Immer wieder werden Ausgrenzung und Rassismus im Unterricht und bei Projektwochen thematisiert. „Unsere Demokratie wird zunehmend infrage gestellt. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern vermitteln, warum es sinnvoll ist, sich für demokratische Werte einzusetzen“, sagte Stefan Bahls, Fachbereichsleiter Geschichte, Politik und Erdkunde.

Wandtafeln, Medientisch und Würfel informieren

Die Schau, die das Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Verfügung stellt, besteht aus Wandtafeln, einem Medientisch und Würfeln, die die Elemente einer funktionierenden Demokratie charakterisieren und einfach erklären. Am Medientisch erhalten die Interessierten weiterführende Informationen und Videomaterial zum Antisemitismus und zu Frauen in der rechten Szene.

Die Landtagsabgeordnete Silke Lesemann eröffnet die Ausstellung in der KGS. Quelle: Privat

„Derzeit erleben wir, wie die Vermischung von rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Positionen neue Anhänger anlockt“, sagte Lesemann. Im vergangenen Corona-Jahr hätten sich rechtsextreme Tendenzen verstärkt. So gebe es aktuell etwa 1750 Rechtsextreme in Niedersachsen, 590 mehr als noch 2019. Lesemann erinnerte auch an die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, bei denen es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen auf Polizisten und Pressevertreter kam und sogar zu dem Versuch, den Reichstag zu stürmen. „Das war ein klarer Angriff auf unsere Demokratie“, so Lesemann.

Schau ist noch bis 18. November zu sehen

Besonders problematisch sei die Vermischung verschiedener Gruppierungen und die mangelnde Abgrenzung gegen Radikalisierung und Rechtsextremismus. Es sei wichtig, Schülerinnen und Schüler für alle Formen intoleranter und menschenfeindlicher Einstellungen zu sensibilisieren, so Lesemann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung zeige anschaulich, wie derartige Meinungen auftauchten, wie man Parolen entgegnen könne und was auch Schülerinnen und Schüler tun könnten, damit sich rechtsextreme und menschenverachtende Einstellungen nicht breitmachten. „Jeder Einzelne von uns kann dagegen etwas tun. Jeder ist dabei wichtig und entscheidend“, so Lesemann.

Die Ausstellung ist noch bis zum 18. November an der Schule zu sehen. Sie soll jetzt klassenweise besucht werden.

Von Patricia Oswald-Kipper