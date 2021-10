Rethmar

Der Kreisel an der B 65 in Rethmar-West wird in den Herbstferien vom 18. Oktober bis 29. Oktober halbseitig gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Grund für die Einschränkungen sind demnach Arbeiten im Innenbereich des Kreisels.

Der Verkehr wird während der Arbeiten mittels einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Stadt bittet Autofahrer, möglichst auf Zeiten auszuweichen, an denen der Kreisel nicht so stark befahren ist.

Von Patricia Oswald-Kipper