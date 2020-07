Köthenwald

Die Ortsdurchfahrt Köthenwald ist wieder frei. Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat die Fahrbahnschäden an der Bundesstraße 65 sogar schneller beseitigt, als es ursprünglich geplant war. Denn eigentlich sollte die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt noch bis nächsten Freitag, 31. Juli, andauern.

Die Sanierungsarbeiten hatten am 21. Juli begonnen. Nun wurden die Absperrungen schon am Dienstag entfernt und die Umleitungen aufgehoben. Köthenwald ist damit wieder sowohl aus Richtung Ilten als auch aus Richtung Sehnde erreichbar.

„Normalerweise dauern Sanierungsarbeiten ja eher länger als geplant – dass es jetzt so schnell ging, ist ungewöhnlich, aber natürlich sehr erfreulich“, sagt Torsten Winter von der Stadt Sehnde. Die Landesbehörde hat an der B65 die komplette obere Deckschicht abfräsen und erneuern lassen. Teilweise wurde zudem die tieferliegende sogenannte Binderschicht erneuert. Die Schäden fielen dort allerdings geringer aus als erwartet. „Die Arbeiten gingen daher schneller“, erklärt Winter.

Zebrastreifen bekommt frische Farbe

Insgesamt sind die Fahrbahnschäden an der Ortsdurchfahrt aber vergleichsweise groß gewesen. „Es gab mehrere Schadstellen, und noch länger wollten wir damit auch nicht warten“, sagt Sarah Zeidler, Leiterin der Straßenmeisterei Burgdorf. Es sei daher entschieden worden, die Ortsdurchfahrt nicht in mehreren kleinen Schritten zu sanieren, sondern in einem Zug.

Zwei Flickstellen am Kreisel wurden dabei ebenfalls gleich angefasst. Lastwagen hatten die Fahrbahn dort eingedrückt. Im Zuge der Sanierung hat zudem der Zebrastreifen am Klinikum Wahrendorff frische Farbe bekommen.

Buslinien 373 und 800 fahren wieder regulär

Das Gewerbegebiet Schnedebruch, wo auch die Justizvollzugsanstalt Sehnde und die Firma K+S liegen, konnte während der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von Osten her über die Kommunale Entlastungsstraße angefahren werden. Für den Durchgangsverkehr war die Ortsdurchfahrt jedoch gesperrt. Autofahrer und Pendler mussten Umwege in Kauf nehmen. Mitarbeiter des Klinikums durften das Krankenhausgelände jedoch als Anlieger anfahren.

Für alle anderen Autofahrer waren Umleitungen ausgeschildert, und zwar über Bilm und Wassel sowie über die Kommunale Entlastungsstraße und Lehrte. Auch die Busse mussten während der Sperrung umgleitet werden. Nun fahren die Linien 373 und 800 die Haltestellen Ilten/Mühlenfeld, Köthenwald und Sehnde/Wilhelm-Henze-Weg wieder an.

Sanierung kostet rund 125.000 Euro

Die Kosten für die Fahrbahnsanierung betragen laut Zeidler rund 125.000 Euro. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt hätte eigentlich schon viel früher über die Bühne gehen sollen. Im Jahr 2019 wurden sie jedoch wegen der Landtechnik-Messe Agri Technica verschoben – die Ortsdurchfahrt diente als Umleitungsstrecke. In diesem Jahr musste die für März geplante Sanierung wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, weil die Baufirma wegen des Lockdowns Engpässe bei der Lieferung von Asphalt befürchtete.

