Sehnde

Autofahrer in Sehnde müssen sich nächste Woche auf ein Nadelöhr einstellen: Die Sicherungstechnik des Bahnübergangs an der L 410, der an der Schleuse des Stichkanals zwischen Sehnde und Bolzum liegt, wird erneuert. Dabei kann es auch zu längeren Schließzeiten kommen, wie die Stadt mitteilt. Die DB Netz AG lässt von Montag, 15. März, bis einschließlich Freitag, 19. März, die Arbeiten für den sogenannten Bahnübergang Bolzum 1 ausführen. Dieser kann von Autos und auch von Fahrradfahrern weiterhin passiert werden, allerdings könne es durch die notwendige Sicherung mit Streckenposten zu Behinderungen kommen, teil die Bahn mit. Denn die Streckenposten müssten den Überweg bereits schließen, sobald in den Nachbarbahnhöfen Sehnde und Algermissen ein Zug in Richtung Bahnübergang gemeldet wird.

Von Oliver Kühn