Das Haushaltsdefizit in Sehnde beträgt in diesem Jahr rund 6,5 Millionen Euro. Es ist der größte Fehlbetrag, den es je für die Stadt je gab. Dennoch hat die Kommunalaufsicht der Region Hannover das Zahlenwerk genehmigt. Sie sieht die finanzielle Lage der Stadt aber auch in Zukunft „durchaus kritisch“.