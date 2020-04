Sehnde/Wehmingen

Den meisten Sehndern ist Hohenfels in Wehmingen bekannt als Heimat des Hannoverschen Straßenbahn-Museums. Die mehr als 100-jährige Industriegeschichte des Geländes im Süden Sehndes ist allerdings in der Regel nur den Fachleuten und Ortshistorikern bekannt. Demnächst ist es möglich, sich den Ort in seiner frühesten Erscheinungsform anzusehen – zumindest im Kleinen. Der Modellbauer Nils Kehrel hat in monatelanger Kleinarbeit ein Modell jenes Kaliwerks erstellt, mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschichte des heutigen Museumsgeländes begann.

Mitglied im Regional-Museum Rethmar

Kehrel ist in Sehnde kein Unbekannter. Der 39-Jährige aus dem Schellerter Ortsteil Kemme im Hildesheimischen ist eng verbunden mit dem Regional-Museum Sehnde auf dem Gutshof Rethmar. Dort ist er nicht nur Mitglied, sondern hat auch in zwei Sonderausstellungen seine Modelle örtlicher Zuckerfabriken gezeigt.

Sein Faible für das Basteln hat Kehrel bereits als Kind entwickelt. Quelle: privat

Diese Verbindung zu Sehnde stand auch jetzt am Beginn des neuen Projekts. „Ich habe im vergangenen Jahr den neuen Stadtarchiv Hans-Gustav Gorray kennengelernt“, sagt Kehrel. Der habe ihm vorgeschlagen, ein Modell der einstmaligen Förderanlage in Wehmingen zu bauen.

Alte Fotos zeigen den Förderturm

Gorray ist auch Mitglied der Arbeitsgruppe Zeitreise, die Broschüren über Sehnder Geschichtsthemen herausgibt. In einer Ausgabe zu Hohenfels seien auch historische Fotos abgedruckt gewesen, sagt Kehrel. „Daran habe ich mich orientiert.“ Auf den alten Fotos könne man zum Beispiel den längst abgerissenen Förderturm sehen. Auch im Archiv selbst sind Gorray und Kehrel fündig geworden. „Außerdem gibt es eine alte Zeichnung aus dem Jahr der Eröffnung.“ Diese sei recht detailreich.

Der Förderturm, der längst abgerissen ist, ist im Modell noch zu sehen. Quelle: privat

Die Bauweise unterscheidet sich nicht von den Modellen der Zuckerfabriken. Papier und Verpackungsmaterial hat Kehrel für die Gebäude genutzt. „Das bekomme ich von Freunden und Familie, die wissen, dass ich gern bastele.“ Den nötigen Kleber habe er dazu gekauft. „Die Kosten halten sich also in Grenzen.“

Zuckerfabriken bleiben Hauptmotiv

Sein Faible für das Basteln hat Kehrel bereits als Kind entwickelt. Dass er sich dabei besonders für Zuckerfabriken interessiere, sei auf seinen Vater zurückzuführen. „Mit ihm bin ich als kleiner Junge öfter zur Zuckerfabrik in Dinklar gefahren, als diese noch in Betrieb war“, erinnert sich der gebürtige Hildesheimer. „Das hat mich immer fasziniert.“

Dem Zuckerfabrikzyklus, den er 1992 begonnen hat, will er trotz seines Ausflugs in die Kali-Industrie treu bleiben. „Es tauchen immer wieder alte historische Fotos und Informationen auf, nach denen ich meine Modelle verbessern kann.“ Gelegentlich kämen aber Menschen auf ihn zu, die ihn beauftragten, ein Modell zu erstellen. So habe er bereits die Schlösser Derneburg und Henneckenrode, beide in der Gemeinde Holle, nachgebaut, erzählt der Heilpädagoge.

Modell noch nicht öffentlich zu sehen

Öffentlich zu sehen ist das Modell Hohenfels zurzeit noch nicht. Allerdings könne er sich vorstellen, den Bau im Rathaus oder auf Hohenfels selbst auszustellen. „Schließlich ist die Kalianlage repräsentativ für Sehndes Wandel vom Bauerndorf zur Stadt.“ Doch das wird wohl erst nach der Corona-Krise umgesetzt werden können.

Früher Bergwerk, heute Museum Das Gelände auf Hohenfels hat eine wechselvolle Geschichte. Im Jahr 1897 wurde dort begonnen, einen am Ende 600 Meter tiefen Schacht abzuteufen. 1902 begann eine Firma mit der Förderung von Salzgestein, aus dem Kali gewonnen wurde. In den 1920er-Jahren wurde die Förderung allerdings schon wieder eingestellt, da sie nicht mehr rentabel war. Im Zweiten Weltkrieg wurde auf Hohenfels eine Munitionsfabrik eingerichtet. Die Anlage bekam zudem ein Lager für Zwangsarbeiter. Nach Kriegsende wurde das Gelände eine britische Kaserne. Nachdem die Briten sie aufgaben, wurde das Gelände ab den Sechzigerjahren bis 1974 von der Bundeswehr genutzt. Danach siedelte sich das Deutsche Straßenbahn-Museum dort an, der Vorläufer des heutigen Hannoverschen Straßenbahn-Museums. Bis 1984 wurde das ehemalige Bergwerksgelände noch als Reserveschacht für den Kalibergbau vorgehalten. Dann wurde der Schacht verfüllt und mit Sohle geflutet. Der Förderturm wurde 1984 abgerissen. Aus der Zeit des Kalibergwerks sind heute noch das Kesselhaus, ein Lokschuppen, die Salzmühle und das Fördermaschinenhaus zu sehen.

Von Michael Schütz