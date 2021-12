Sehnde - Bauarbeiten in Klein Lobke: Busverkehr endet an Kanalstraße in Sehnde

Die Wegstraße im Sehnder Ortsteil Klein Lobke wird vom 6. bis 10. Dezember wegen Hausanschlussarbeiten für eine Woche gesperrt. Die Buslinie 371 nach Klein Lobke endet in dieser Zeit am Endpunkt „Sehnde/Kanalstraße“.