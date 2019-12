Höver

Der wilde Müll wird nicht weniger. Immer wieder müssen die Mitarbeiter des Sehnder Bauhofs Abfall entsorgen, den Umweltsünder illegal in der Feldmark, im Wald oder auch im Wohngebiet abgeladen haben. Neben Farben, Lacken, Altöl, Windeln und Batterien tauchen auch Autoreifen immer wieder auf.

Der Anblick, der sich den Bauhofmitarbeitern kürzlich am Blumengroßmarkt an der Straße Ahlter Feld bei Höver geboten hat, war allerdings kurios. Fein nebeneinander aufgereiht lagen dort am Straßenrand gleich 29 Autoreifen. Die Mitarbeiter transportierten sie mit dem Anhänger zum Bauhof, später wurden sie speziell entsorgt. Am nächsten Tag rückten die Mitarbeiter erneut am Blumengroßmarkt an – und wurden prompt schon wieder fündig. Diesmal lagen vier Autoreifen im Gebüsch.

Keine Probleme mit Truckern

Aus der großen Anzahl der Reifen zieht Steffen Bartelt, der Leiter des Baubetriebshofs, eindeutige Schlüsse. „Das kann keine Privatperson gemacht haben, dahinter muss ein gewerbliches Unternehmen stecken“, ist sich Bartelt sicher. Das Gelände am Ahlter Feld biete sich für solche Vergehen allerdings geradezu an, da es von der Bundesstraße 65 direkt zu erreichen sei, aber dennoch abseits liege und nur schwer einsehbar sei.

Dass Lastwagenfahrer, die dort Pause machen, die Reifen dort abgeladen haben, schließt Bartelt aber aus. „Mit den Truckern haben wir in diesem Bereich eigentlich keine Probleme – die schmeißen ihren Müll in der Regel in die blauen Tonnen, die es dort gibt“, erklärt der Bauhofleiter.

Bauschutt, Büromöbel und Badewannen

Die Liste der Abfälle, die Umweltsünder im Sehnder Stadtgebiet abgeladen haben, ist lang und reicht von Bauschutt über Büromöbel bis zur Badewanne. In der Feldmark haben die Bauhofmitarbeiter sogar Abfälle von geschlachteten Tieren eingesammelt, aus dem Papenholz haben sie schon eine Gefriertruhe geholt. Dass die illegale Müllentsorgung weniger geworden ist, kann Bartelt nicht verkünden. Es werde im Gegenteil sogar noch mehr. Er und seine Mitarbeiter sind quasi das ganze Jahr über damit beschäftigt, im Stadtgebiet illegal entsorgten Müll einzusammeln.

„Und dabei kann man seinen Sperrmüll doch auch einfach von Aha abholen lassen“, sagt Bartelt. Das Abfallunternehmen übernimmt die Abholung von Sperrabfälle bis zu fünf Kubikmetern kostenfrei. Aber auch das sei für viele Menschen anscheinend zu unbequem oder aufwendig. „Alle schimpfen, wenn andernorts so viel Müll ins Meer gekippt wird, und wir sind vor der eigenen Haustür nicht viel besser“, sagt Bartelt.

Manchmal wird Anzeige erstattet

Manchmal erstattet er aber auch Anzeige. Und zwar dann, wenn neben dem Müll Kontoauszüge oder Unterlagen vom Arbeitsamt liegen und Bartelt die Umweltsünder anhand der Schriftstücken identifizieren kann. „Aber meistens sind das Menschen, die eh schon ganz unten sind, und bei denen kein Geld mehr zu holen ist“, sagt er. Eine Anzeige lohne sich daher häufig gar nicht.

Wer illegal entsorgen Müll entdeckt hat, kann dies auf der Homepage der Stadt unter www.sehnde.de über die Rubrik „Ideen und Beschwerden“ melden.

