Bolzum

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Kleintransporters, als er am Sonnabendnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Straße Am Anger in Bolzum unterwegs war. Wie aus heiterem Himmel stürzte an der Ecke zur Boltessemstraße ein etwa sechs Meter hoher Straßenbaum just in dem Augenblick um, als er der Stelle passierte. Die Kopfweide prallte vorne seitlich auf das Dach des Ford-Transporters, drückte es ein und ließ die Windschutzscheibe splittern. Der Fahrer konnte das Fahrzeug trotzdem sicher zum Stehen bringen und wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Polizeikommissariat Lehrte schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro.

Die Ortsfeuerwehr Bolzum entfernte das Gehölz per Muskelkraft vom Fahrzeug und zerlegte den Baum mithilfe einer Kettensäge. Aufgrund der Straßensperrung sei es zu geringen Verkehrsbehinderungen im Linienbusverkehr gekommen, teilt die Stadtfeuerwehr Sehnde mit.

Von Oliver Kühn