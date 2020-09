Sehnde

An der Chausseestraße ist der Startschuss für Sehndes derzeit teuerstes Bauprojekt gefallen: Seit Montag sind dort die ersten Bagger vor Ort, um mit den Erdarbeiten für zwei moderne Turnhallen zu beginnen. Die Kosten dafür schlagen mit rund 18,6 Millionen Euro zu Buche. Der Neubau ersetzt die im Juni 2016 abgebrannte Turnhalle an der Waldstraße und langfristig auch die beiden maroden Turnhallen an der Feldstraße.

Das Projekt hatte eine lange Vorlaufzeit. Die Stadt plante ausführlich, der Grundstücksankauf hatte sich immer wieder verzögert. „Die Baugenehmigung liegt nun vor, wir dürfen jetzt offiziell starten“, sagt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Das zuständige Bauunternehmen ist am Montag bereits mit zwei Baggern auf der Fläche angerückt. Im nächsten Schritt beginnen die Bagger mit den Boden- und Gründungsarbeiten für die Fundamente.

Neue Halle bekommt Fußbodenheizung und Kletterwand

Für den Bau der Hallen hatte die Stadt das Bauunternehmen Goldbeck aus Bielefeld beauftragt. Der Vertrag mit der Stadt sieht zudem vor, dass Goldbeck die Hallen auch 20 Jahre lang betreibt und dafür von der Stadt 5 Millionen Euro erhält. Gebaut werden die Hallen nach den Plänen des Braunschweiger Architektenbüros Schulitz. Es sollen eine Vierfeldhalle mit 399 und eine Zweifeldhalle mit 99 Tribünenplätzen entstehen. Im Obergeschoss sind ein Sporttheorie- und ein Gymnastikraum, eine Teeküche und eine Cafeteria vorgesehen. Zudem soll die neue Halle eine Kletterwand und eine Fußbodenheizung bekommen.

So soll das neue Sportzentrum an der Chausseestraße einmal aussehen. Quelle: privat

Für die Übergabe an die Stadt wurde der 30. November nächsten Jahres anvisiert. „Wir müssen sicherstellen, dass die Hallen im zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 in den Stundenplänen eingeplant werden können“, betont Kruse. Das sei ein sportlicher Zeitplan. Sehndes Bürgermeister hofft jedoch, dass das Bauunternehmen die zeitliche Verzögerung wieder aufholt.

Keine wertvollen archäologischen Funde entdeckt

Denn die vorbereitenden Maßnahmen hätten eigentlich schon im Juli beginnen sollen. Es kam jedoch zu sechs- bis achtwöchigen Verzögerungen. Denn die Stadt hatte zuvor für 33.000 Euro erst noch den Boden sondieren lassen. Unter dem Baufeld für die beiden geplanten Turnhallen wurden wertvolle archäologische Funde wie seinerzeit bei den Vorbereitungen von Sehndes Neubaugebiet Kleines Öhr vermutet. Dort waren vor drei Jahren Rennöfen aus der Eisenzeit entdeckt worden. Die Erschließung und Vermarktung hatte sich um Monate verzögert.

Laut Kruse waren auf dem Baufeld an der Chausseestraße aber keine solchen wertvollen Funde entdeckt worden. Es habe zwar drei sogenannte Verdachtspunkte gegeben. „Eine weitere Verfolgung ist aber nicht notwendig gewesen.“ Bei diesen Verdachtspunkten hatte es sich unter anderem um Erdverfärbungen gehandelt, die Aufschluss über mögliche Siedlungsspuren hätten geben können. „Der Boden wirkte dort schwarz und rußig – ein Zeichen für einen möglichen Ofen“, sagt Kruse. Eine Archäologin hatte sich die Punkte zusammen mit der Region angesehen und dann entschieden, dass keine tiefergehenden Sondierungen nötig sind.

Außengelände: Auch die Nutzer sollen mitreden Bei der Gestaltung des Außengeländes der beiden neuen Sporthallen sollen auch die künftigen Akteure mitreden dürfen. Dafür hat sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Das Gremium folgte damit einem gemeinsamen Antrag der Gruppe aus SPD und Grünen im Sehnder Rat. Die Verwaltung wurde nun damit beauftragt, ein Konzept zur Nutzung des Außenbereichs zu erarbeiten. Es soll eine Nutzung für Freizeitsport und Jugendarbeit vorsehen und mit der bereits bestehenden Sportanlage am Trendelkamp verzahnt werden. Die Politiker schlagen vor, dass auf der Fläche nördlich des Neubaus zum Beispiel Areale für Beachvolleyball- und handball sowie ein Feld für Basketball enstehen. Auch eine Skateranlage sei denkbar. In die Planungen sollen sowohl die Wünsche der Schüler der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) als auch die der Vereine, des Kinder- und Jugendtreffs sowie anderer Nutzer wie etwa der Senioren einbezogen werden. Die Ideen könnten bei einem Workshop eingeholt werden und dann auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden.

Sondierung in Gewerbegebiet Sehnde-Ost abgeschlossen

Die Sondierungsarbeiten auf der Fläche des geplanten Gewerbegebietes Sehnde-Ost am Borigring entlang der Kommunalen Entlastungsstraße sind ebenfalls abgeschlossen. Auch dort hatte es Siedlungsfunde gegeben – und zwar so viele, dass die Region die Untersuchungen ausgeweitet hatte. Dies führte dann zu monatelangen Verzögerungen. „Aber auch dort sind keine weiteren Sondierungen nötig gewesen“, sagt Kruse.

Von Katja Eggers