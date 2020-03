Pfeile zu werfen ist offenbar eine männliche Angelegenheit: Bei den zweiten Dolger Darts Open sind am Sonnabend 52 Spieler an den Scheiben gegeneinander angetreten – und nur eine einzige Frau. Das Publikum hatte seinen Spaß: In der Turnhalle in Sehnde-Dolgen herrschte bei Bier und Partymusik eine Bombenstimmung.