Acht Fragen hatten der Iltener Schützenverein und der MTV Ilten den Kandidaten für Orts- und Stadtrat aus ihrem Ort zukommen lassen und dann zu einer öffentlichen Diskussion am Sonntagvormittag eingeladen. Immerhin rund 40 Interessierte waren dem Aufruf gefolgt und hörten sich die Antworten der Kommunalpolitiker auf dem Außengelände des Schützenvereins an.

Dabei wurde schnell deutlich, dass die Positionen meist nah beieinander lagen: Ob es um die Öffnung der Hallen auch in den Ferien ging (alle dafür), um den Bau einer Aula auch in der geplanten neuen Iltener Grundschule (alle dafür) oder um eine Bebauung des Schützenplatzes (alle dagegen) – stets waren sich die Ortsrats- und zum Teil auch Ratskandidaten Jörn Bluhm (SPD), Sandy Steve Choitz (Grüne), Andreas Heinen (CDU) und Fritz Wilke (Linke) einig.

Bei manchen Fragen legen sich Politiker nicht fest

Bei manchen Punkten wollten sie sich aber auch nicht festlegen. Als der stellvertretende MTV-Vorsitzende Detlef Schönefeldt von einer bröckelnden Fassade und mangelndem Brandschutz an der Sporthalle berichtete, verwies Bluhm darauf, dass das „ein großes Problem bei vielen städtischen Gebäuden sei“, während Heinen – er ist Bauingenieur – sich nicht vorstellen konnte, „dass es da gar keinen Brandschutz gibt“. Zudem seien die Wege in dem Gebäude kurz, sodass es keine so strengen Vorschriften wie für weit größere Hallen gebe. „Man muss nicht immer einen Bunker bauen“, sagte Heinen. Er plädierte jedoch ebenso für eine Überprüfung wie Wilke, nach dessen Einschätzung die Halle „von der Substanz her noch in Ordnung“ ist.

Die Kandidaten Sandy Steve Choitz (Grüne, von links), Andreas Heinen (CDU), Jörn Bluhm (SPD) und Fritz Wilke (Linke) stellen sich den Fragen des stellvertretenden MTV-Vorsitzenden Detlef Schönefeldt sowie den beiden Schützenchefs Helge Militz und Carsten Elges. Quelle: Thomas Böger

Offen blieb auch, ob die Politiker eine Übertragung der Fußballplätze in das Eigentum des MTV für sinnvoll halten. Der Verein hält es für möglich, dass er für Projekte wie eine Beregnungsanlage und die Umstellung des Flutlichts auf LED-Lampen mehr Fördermittel etwa bei der Lottostiftung, dem Regionssportbund und der N-Bank erzielen könnte als die Stadt.

Unterschiedliche Positionen zu Kunstrasen

Dazu gab Wilke zu bedenken, dass es Auswirkungen auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt – zum Beispiel bei der Kreditbeschaffung – habe, wenn sich ihr Vermögen verringere. Heinen erklärte dazu, die Umstellung auf LED solle man in jedem Fall angehen. Wenn es dazu erforderlich sei, dass Grundstück an den MTV zu übergeben, sei auch das denkbar. Bluhm warnte vor einem zu großen Aufwand für den Verein, den das möglicherweise überfordern könne. „Wir machen die Arbeiten doch jetzt auch schon – da würde sich kaum etwas ändern“, hielt ihm Schönefeldt entgegen.

Nur beim Thema Kunstrasenplätze wurden gegensätzliche Positionen deutlich: Ratsherr und Sportausschussvorsitzender Sepehr Sardar Amiri, der zu diesem Punkt für die CDU Stellung nahm, kann sich einen solchen Platz „sehr gut vorstellen“. Die Witterung lasse Sport draußen bis in den November hinein zu, wodurch die Hallen entlastet würden, meinte er. Choitz verwies dagegen auf den problematischen Abrieb von Mikroplastik auf solchen Plätzen. Es sei durchaus möglich, dass die EU deshalb demnächst ein Verbot erlasse.

Gegen Alternativen mit organischen Stoffen wie Kork beständen ebenfalls Bedenken: Weil sie sich abbauen – etwa durch Verschimmeln – entstehe erhöhte Verletzungsgefahr. Außerdem bedeute ein Kunstrasenplatz eine Versiegelung erheblichen Ausmaßes.

Mehr Unterstützung für Ehrenamt gefordert

„Wollen wir uns wirklich so ein riesengroßes Stück Plastik in die Landschaft legen?“, fragte Wilke. Außerdem werde die Region eine so kostspielige freiwillige Leistung vermutlich nicht genehmigen. Für Bluhm sprechen ebenfalls vor allem Umweltschutzgründe gegen Kunstrasen. Bereits ein Platz versiegele rund 7000 Quadratmeter. „Wir machen Millionen von Mikroorganismen im Boden tot“, warnte er.

Einig waren sich dann wieder alle darin, dass ehrenamtliche Tätigkeit mehr unterstützt werden müsse. „Ehrenamt ist nicht bezahlbar“, stellte Wilke klar. „Unsere Gesellschaft würde ohne Ehrenamt gar nicht funktionieren“, pflichtete Bluhm ihm bei. Für Choitz ist vor allem bei Vergünstigungen für Ehrenamtler noch Luft nach oben: In der Stadt Sehnde gebe es einen vergünstigten Eintritt in das Waldbad (früher kamen sie mal kostenlos hinein) sowie einen Nachlass von 10 Prozent bei Veranstaltungen des Kulturvereins.

Er regte für Besitzer der Ehrenamtskarte des Landes Vergünstigungen beim öffentlichen Nahverkehr sowie bei Volkshochschule und Musikschule an. Schützenchef Carsten Elges ging noch einen Schritt weiter. „Warum keine Rentenpunkte für ehrenamtliche Arbeit“ fragte er.

