Die Arktis ist am Wochenende in Sehnde greifbar geworden, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei der Bibel-Gemeinde haben Familien das Polarmeer mit ihren eigenen Händen nachgebaut: in zwei Räumen, auf mehreren Tischen, aus 130 Bausätzen und 48.000 Lego-Steinen.

Um die Landschaft samt Eisbären auf Eisschollen, Eskimos in Iglus und Forschern mit allerlei Spezialfahrzeugen zum Leben zu erwecken, legten ganze Familien Hand an. 35 Kinder und Eltern wirkten mit, arbeiteten zwei Tage lang im Team. Für die logistische Meisterleistung hatte die Bibel-Gemeinde alles bestens organisiert. Schon im Vorfeld füllten die Teilnehmer einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung aus und gaben an, wie viel Lego-Erfahrung sie bereits haben.

Eisbrecher, Eisbären und Wale: Auf dem Polarmeer ist viel los. Quelle: Katja Eggers

Am Anfang fehlen weiße Steine

Jeder konnte sich anhand seiner Fähigkeiten dann einen einfachen, einen mittelschweren oder einen eher komplizierten Bausatz an der Lego-Ausgabe aushändigen lassen. Zu jedem Satz gehörte eine Bauanweisung. Auf den Tischen war schon mit Fotovorlagen angegeben, wo später einmal welche Fahrzeuge, Menschen und Tiere platziert werden sollen.

„Das Problem war, dass wir zum Bau der Schneelandschaft viel zu wenig weiße Steine hatten“, verriet Monika Ullrich von der Bibel-Gemeinde. Lego hat zudem keine weißen Unterböden im Programm. Es wurde also getrickst: Weiße Steine wurden erst bergeweise nachbestellt und dann auf andersfarbige Platten als Boden aufgebracht. Und dann wurde nach Herzenslust gebaut!

Andrea Bohlmann und Sohn Erik bauen Eisschollen, im Vordergrund ist das Eskimodorf zu sehen. Quelle: Katja Eggers

Eisscholle entsteht „freestyle“

Die Familie Heuer aus Haimar erwies sich dabei als eingespieltes, erfahrenes Team. „Wir haben auch zu Hause ganz viel Lego“, sagte die zehnjährige Hannah. Mit ihren Geschwistern bestückte sie in der Lego-Arktis die Forschungszone mit Fahrzeugen, Forschern und Zelten. „Das hier wird eine Schneerampe“, erklärte sie und fügte eifrig weiße Steine aneinander.

Am Tisch nebenan baute Erik Bohlmann mit seiner Mutter Andrea Eisschollen ohne spezielle Vorgaben. „Ich mache am liebsten Freestyle“, sagte Erik. Direkt neben seiner Scholle stand schon das Eskimodorf mit bunten Häusern und einer sehr speziellen Kirche. „Das ist unsere Eigenkreation “, sagte Achim Ullrich, Leiter der Bibel-Gemeinde, erfreut. Damit das Gotteshaus auch von innen bespielt werden kann, wurde es mit einem aufklappbaren Dach versehen. Weil es Eskimokirchen bei Lego nicht gibt, hatten sich die Baumeister kurzerhand bei den Steinen des Cowboyforts bedient.

Lieder und Geschichten in den Baupausen

Passend zur Lego-Arktis gab es einen Lego-Familiengottesdienst und in den Baupausen Lieder, Geschichten und Vorträge rund das Polarmeer, seine Tiere und den Klimawandel. Auch der Glaube und die Botschaft von Jesus kam dabei nicht zu kurz. „Wichtig ist uns auch, mit der Aktion Werte zu vermitteln“, erklärte Achim Ullrich. Beim Bauen halfen sich etwa alle gegenseitig. Jeder achtete auf den anderen.

In zwei Wochen geht das Lego-Arktis-Projekt der Bibel-Gemeinde auf Wanderschaft. Die Arktis wird dann in Wolfsburg noch einmal aufgebaut.

