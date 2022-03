Sehnde

Wie sieht es in der Stadt mit der Gleichstellung aus? Welche Fortschritte und welche Ziele gibt es? Wo ist noch Handlungsbedarf? Darüber gibt der aktuelle Gleichstellungsbericht Auskunft. Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf hat ihn jetzt für die Jahre 2019 bis 2021 vorgelegt. Entstanden ist der Bericht anhand von Interviews, die Glandorf im Rathaus mit dem Verwaltungsvorstand, den Fachdienstleitungen und den Stabstellen geführt hat.

Erheblichen Einfluss auf einen Großteil des Berichtszeitraums hat Corona gehabt. „Die Pandemie hat Veränderungen in Arbeitsabläufen gefordert und insbesondere in Lockdown-Zeiten, als Kinderbetreuung und Präsenzzeiten in den Schulen eingeschränkt waren, individuelle Lösungen nötig gemacht, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen konnte“, sagt Glandorf.

Telearbeit ist sehr gefragt

Ein wesentliches Element hat dabei der Ausbau der Telearbeit – also im Homeoffice – dargestellt. Bei der Stadt sind derzeit 23 Frauen und zehn Männer in wechselnder Telearbeit eingesetzt. Sie haben somit feste Tage im Homeoffice, arbeiten aber auch im Rathaus. In Höchstzeiten waren sogar 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung in Telearbeit. Die Anzahl der Telearbeiterinnen und Telearbeiter hat sich im Berichtszeitraum demnach stark erhöht. 2018 hatte es bei der Stadt gerade einmal zwölf Frauen und Männer in Telearbeit gegeben. „Telearbeit hat sich in den vergangenen Jahren gut etabliert und ist bei den Beschäftigten sehr gefragt“, erklärt Glandorf.

Frauen engagieren sich vor allem sozial und gesellschaftlich Frauen engagieren sich ehrenamtlich anders als Männer. Das geht aus Sehndes Gleichstellungsbericht der Jahre 2019 bis 2021 hervor. Sehnde folgt demnach einem allgemeinen Trend. Während sich Männer häufiger in den Bereichen Sport, Politik und Katastrophenschutz engagieren, sind Frauen ehrenamtlich überproportional häufig in sozialen und gesundheitlichen Bereichen tätig – etwa in der Kirche, der Schule oder in der Arbeit mit Geflüchteten. Beispielhaft lassen sich in Sehnde die Lesepatinnen und Lesepaten vom Bündnis für Familie nennen, die seit Mitte 2017 Kindern im Kindergarten oder in der Schule vorlesen. Seit 2018 sind 21 Lesepaten aktiv, davon sind 19 Frauen. Das Verhältnis im ehrenamtlichen Umwelt- und Naturschutzbereich ist unter den männlichen und weiblichen Ehrenamtlichen iungefähr ausgeglichen.

Mit der Möglichkeit zur Telearbeit präsentiert sich die Stadt gerade in Zeiten des Fachkräftemangels als attraktive Arbeitgeberin. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt die Verwaltung zudem auf flexible Arbeitszeiten, umfangreiche Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit in diversen Arbeitszeitmodellen und eine familienfreundliche Urlaubsplanung. Alle Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Beschäftigte mit Aufgaben in der Kinderbetreuung, sondern auch auf Beschäftigte, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, wie Glandorf betont.

Stadtverwaltung verzeichnet hohen Frauenanteil

Um kurzfristig Engpässe abzufedern, wenn die Regelbetreuung des Kindes ausfällt oder die Hilfe für unterstützungsbedürftige Angehörige plötzlich fehlt, können die Beschäftigten der Stadt Sehnde auf die Fluxx Notfallbetreuung zurückgreifen.

Bei der Stadt sind insgesamt 373 Menschen beschäftigt, davon 100 Männer. Der Anteil der Frauen in Teilzeit ist laut Glandorf sehr hoch. Unter den 19 verbeamteten Personen arbeiten aktuell vier in Teilzeit, alle sind weiblich. Bei den 354 Beschäftigten aus Verwaltung, Bauhof sowie Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten 187 Frauen und 19 Männer in Teilzeit. Von den 156 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind zehn Männer und 105 Frauen in Teilzeit tätig. „Teilzeitarbeit ist auch in Sehnde weiblich“, betont Glandorff.

Kitas: 10 Prozent der Beschäftigten sind Männer

Bei Fachdienstleitungen zeigt sich laut der Gleichstellungsbeauftragten ein guter Ausgleich zwischen Frauen und Männern: Sechs von elf Fachdiensten bei der Stadtverwaltung werden derzeit von Frauen geleitet. Etwas anders sieht es auf den unteren Ebenen aus. Auffällig sind die Zahlen auf dem Baubetriebshof und in den Kitas. Unter den 33 Bauhofbeschäftigten sind gerade einmal fünf Frauen. „Aber damit ist der Frauenanteil weiter gestiegen“, betont Glandorf. Das Konzept zur Erhöhung des Frauenanteils auf dem Bauhof findet daher weiterhin Anwendung.

Auch in den Kitas hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan: Immerhin 10 Prozent der dort Beschäftigten sind Männer. „Da müssen wir am Ball bleiben“, betont Glandorf. Entsprechend fällt am Ende auch ihr Fazit zur Gleichstellung in Sehnde aus: „Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt nach wie vor Bereiche, die wir im Blick behalten müssen.“