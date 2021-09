Rethmar

Der dritte Dorfflohmarkt in Rethmar hat am Sonntag zahlreiche Schnäppchenjäger in den Ort gelockt. Neben Spielzeug, Kleidung, Geschirr und Büchern boten die Dorfbewohner an den Ständen vor ihren Häusern auch jede Menge seltsame Dinge an, zu denen es spannende Geschichten zu erzählen gab.

Zu den skurrilsten Objekten gehörte eine Absaugvorrichtung Marke Eigenbau im Wehmkamp. Mit ihrem großen Kanister, den Rohren, Schläuchen und Steckern ließ ihr Anblick so manchen Besucher die Stirn runzeln. Selbst die Besitzer hatten keine Ahnung, welche Funktion die kuriose Pumpanlage mal gehabt haben könnte. „Die haben wir in der Garage gefunden, als wir das Haus in diesem Jahr übernommen haben“, erklärte Maria Klippstein.

Da der Vorgänger ein Bastler mit Autowerkstatt war, vermutete ihr Partner Sebastian Rohde, dass die Vorrichtung dazu gedient haben könnte, Flüssigkeiten wie Öl oder Benzin aus Kanistern zu saugen. Beim Dorfflohmarkt entpuppte sich die Anlage allerdings als Ladenhüter. Rohde setzte bei den Verkaufsgesprächen entsprechend niedrig an. „Wer die Anlage haben möchte, muss mit mir einen Schnaps trinken – das reicht“, sagte er augenzwinkernd.

Schlagerkassette gibt es gratis dazu

An der Straße Salzburg wollte Helmut Schwerthelm derweil für seinen Kassettenrekorder aus den Siebzigerjahren 20 Euro haben. „Da hab’ ich früher Musik mit aufgenommen, da musste man das Gerät noch ganz nah ans Radio halten“, berichtete Schwerthelm.

Helmut Schwerthelm verkauft einen Cassettenrekorder aus den Siebzigerjahren - die Schlagermusik, die er seinerzeit damit aufgenommen hat, hört er jetzt beim Motorradfahren über Kopfhörer. Quelle: Katja Eggers

Um die 40 Kassetten von damals hat er noch – und die hört er auch noch. Denn ein Bekannter hat dem 72-Jährigen in sein Motorrad einen Kassettenrekorder eingebaut. Über Kopfhörer im Helm kann er beim Fahren die Wolfgang-Petry-Schlager von damals hören. Für den Rekorder hatte es beim Dorfflohmarkt durchaus Interessenten gegeben. „Aber denen waren 20 Euro zu teuer – dabei hätte ich die Schlagerkassette noch draufgepackt“, sagte Schwerthelm.

In den XXL-Korb passen Hunde und Kinder

Michaela Klemkes Riesenkorb bietet viel Platz für Blumen, Hunde - oder die eigenen Enkelkinder. Quelle: Katja Eggers

Fröhlich ging es auch auf dem Grundstück am Mühlenweg 2 zu. Vor der Garage bot Michaela Klemke einen riesigen geflochtenen Korb auf einem Holzgestell an. Der XXL-Korb hatte früher zu Deko-Zwecken in Rethmars Gaststätte Zum Großen Freien gestanden. „Die Gaststätte hat der Familie meines Mannes gehört, den Korb haben wir geerbt“, sagte Klemke. Der Preis war beim Flohmarkt Verhandlungssache. Den meisten Besuchern war er jedoch einfach zu groß. „Versteh’ ich gar nicht“, meinte Klemke. „Den kann man doch prima als Wiege für Drillinge oder als Hundekorb nutzen – da passt ein ganzer Wurf Dackelwelpen rein“, sagte sie und schmunzelte.

Von Katja Eggers