Rethmar

Enie und ihr Papa Fabian Jochim sind bereit. Ihr Blick geht konzentriert Richtung Ziel. Als das Startzeichen kommt, flitzen beide los. Enies Schwester Lara und Mama Kerstin feuern an. Am Ende der 50 Meter-Strecke hat der Papa nur knapp die Nase vorn. Aber das ist am Sonnabendnachmittag egal gewesen, denn die Familie ist am Sportabzeichentag auf der Anlage des MTV Rethmar zum Familiensportabzeichen angetreten.

„Dabei müssen mindestens drei Mitglieder aus zwei Generationen mitmachen“, erläuterte Peter Lieser, Kindertrainer aus der MTV-Laufabteilung. Jedes Familienmitglied lasse sich einzeln in seinen Wunschdisziplinen prüfen. Wenn alle die Mindestanforderungen für Bronze erreicht hätten, gebe es dafür das Familiensportabzeichen.

Geprüft wird in Koordination, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit

Für die Jochims war der familiäre Fitnesstest kein Problem. Alle sind Mitglieder beim MTV und legen regelmäßig ihre Einzelsportabzeichen ab. „Wir sind eine Lauffamilie“, sagte Fabian Jochim. Außer im 50-Meter-Lauf hat er sich am Sonnabend auch noch im 3000-Meter-Lauf, Medizinballweitwurf und Weitsprung prüfen lassen.

Die Disziplinen gehören den vier Kategorien Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer an. Für die Abzeichen in Bronze, Silber und Gold müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sein. Beim MTV traten die Teilnehmer auch in den Disziplinen Hochsprung, Seilspringen und 200 Meter Radfahren an.

Nico Bonifazi versucht sich im Schleuderballwerfen. Quelle: Katja Eggers

3000-Meter-Lauf führt am Kanal entlang

Der 3000-Meter-Lauf führte am Kanal entlang. Dort hätte im Juni eigentlich der Kanallauf stattfinden sollen. Wegen Corona musste die Veranstaltung jedoch abgesagt werden. Der MTV hatte stattdessen erstmals einen Sportabzeichentag auch für Nichtmitglieder angeboten. „Sportabzeichen nehmen wir sonst innerhalb der jeweiligen Sparten ab“, sagte Lieser.

Der MTV-Trainer hatte allerdings mit mehr Teilnehmern gerechnet, denn es kamen nur acht. „Wir hatten uns auf um die 30 vorbereitet“, sagte Lieser. Er vermutete, dass möglicherweise viele das schlechte Wetter abgeschreckt habe. Bis kurz vor Beginn hatte es noch geregnet. Weil der Andrang ausblieb, hatte Lieser einen Teil seiner Helfer sogar wieder nach Hause geschickt.

Der älteste Teilnehmer ist 77 Jahre alt

Mit der Altersstruktur war er jedoch zufrieden. Die jüngste Teilnehmerin war neun Jahre alt. Hartmut Namendorf war mit 77 Jahren der älteste Teilnehmer. Er kam dazu noch als einziger nicht aus Rethmar, sondern aus Hannover-Ricklingen. „Ich bin aber 14 Jahre lang in Rethmar groß geworden, habe beim MTV früher Fußball gespielt und fühle mich dem Verein immer noch verbunden“, sagte Namendorf. Auch er kommt vom Laufen. Am Sportabzeichentag trat er zudem zum Hochsprung und Schleuderball an. „Das habe ich noch nie gemacht, aber ich versuche es einfach mal“, sagte er lachend.

Von Katja Eggers