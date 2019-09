Wehmingen/Bolzum

Verborgene Schätze aus der St.-Michael-Kirche in Wehmingen und der St.-Nicolai-Kirche in Bolzum sind am Tag des offenen Denkmals am Sonntag wieder sichtbar geworden. Margret Nolles vom Kirchenvorstand nahm die Besucher mit auf eine historische Entdeckungsreise in die St.-Michael-Kirche. An der konzertanten...