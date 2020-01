Sehnde

Ein Gespräch unter Freunden und Genossen: Der auch für Sehnde zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch hat mit der SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann Sehndes neuen Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) im Rathaus besucht. „Mir ist ein ständiger Austausch zwischen Kommune, Bund und Land sehr wichtig“, betonte Kruse. Themen hatten die drei Politiker viele. So erkundigten sich Miersch und Lesemann nach der Umsetzung des Digitalpaktes, über den Bund und Land den Sehnder Schulen mehr als eine Million Euro zur Verfügung stellen. Sehnde sei mit dem Medienentwicklungsplan gut darauf vorbereitet, sagte Kruse.

Der Großteil des Geldes gehe an die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Sehnde, „aber wir werden die Grundschulen natürlich nicht außer Acht lassen“, betont der Bürgermeister. Gute Nachricht hatten Miersch und Lesemann zum neuen Löschgruppenfahrzeug, das sich die Feuerwehr in Rethmar wünscht: Auf der Liste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind die Rethmarer von Platz zwölf auf Platz zwei vorgerückt, da es bis März weitere zehn Auslieferungen geben werde, sagte Miersch: „Es sollte also in absehbarer Zeit mit dem neuen Fahrzeug klappen.“

Werden Bushaltestellen bald begrünt?

Ein großes Anliegen von Kruse ist der Klimaschutz. Deshalb werde die Stadt als eine von vielen geplanten Maßnahmen eine neue Stelle für Umwelt- und Klimaschutz einrichten – angesiedelt im Fachdienst Stadtentwicklung. „Umwelt ist ein Querschnittsthema und muss interdisziplinär gedacht werden“, betonte Miersch, der in seiner Bundestagsfraktion federführend für Naturschutz zuständig ist. Kruse will dem Rat außerdem demnächst vorschlagen, einen neuen Fachausschuss für Umwelt und Klima zu gründen. Er will auch in der Verwaltung prüfen lassen, ob Bushaltestellen begrünt werden können – „für die Bindung von CO2“, erläutert Kruse.

Einig waren sich die drei Politiker auch in Sachen Bildung. „Wir müssen in Quantität und Qualität investieren“, sagte Kruse. Sorgen bereite ihm der Fachkräftemangel in den Kitas. Der Beruf müsse attraktiver werden – auch über eine bessere Bezahlung, wie Lesemann hinzufügte.

Von Patricia Oswald-Kipper