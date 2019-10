In Burgdorf ein Schlosskonzert genießen, in Burgwedel über einen Garagenflohmarkt schlendern oder in der Wedemark bei der Hubertusjagd zuschauen: Das ist los am Wochenende vom 18. bis 20. Oktober in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und in der Wedemark.