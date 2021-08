Ilten

Dreimal schon musste das Benefizkonzert auf der historischen Christian-Vater-Orgel wegen der Corona-Pandemie verschoben werden – nun sollen am Sonnabend, 4. September, ab 17 Uhr wieder Orgelklänge in der Barockkirche zu Ilten erklingen. Zwei Organisten werden Meisterwerke der Barockzeit spielen.

Mit dem Benefizkonzert will der Förderverein der Kirche zu Ilten und der Kapellen Höver und Bilm die anstehende Restaurierung des Instruments unterstützen. Die fast 300 Jahre alte Orgel gilt als bedeutendes Zeugnis der Norddeutschen Orgelschule.

Restaurierung kostet rund 350.000 Euro

Der Förderverein rechnet mit dem Start der Restaurierung noch in diesem Jahr. Rund anderthalb Jahre sollen die Arbeiten an dem riesigen Instrument dauern, die Kosten werden mit rund 350.000 Euro beziffert.

Die historische Christian-Vater-Orgel wurde vermutlich im Jahr 1725 gebaut. Quelle: Fabian Laurinat (Archiv)

Die Organisatoren haben sich nun kurzfristig noch für das Konzert entschieden. „Die Alternative wäre eine erneute Verschiebung gewesen“, erklärt Ilsabe Tubbe, Vorsitzende des Fördervereins.

Beim Benefiz-Orgelkonzert spielen Frank Vollers, Organist der Hamburger Kirchengemeinde Tonndorf, und Oliver Kluge, Kreiskantor und Organist der Hannoverschen Südstadt-Kirchengemeinde.

Beim Konzert gelten strenge Hygieneregeln

Laut Tubbe gelten bei dem Konzert gelten strenge Hygieneregeln. So müssen sich Besucherinnen und Besucher vorher zum Konzert anmelden. Sie unterliegen zudem der 3G-Regel, müssen also vollen Impfschutz haben, von Covid-19 genesen sein oder einen gültigen Test nachweisen. In der Kirche gilt eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Es bestehe allerdings die Möglichkeit, mehrere Personen als Gruppe anzumelden, so Tubbe. Am Eingang will der Förderverein eine Anmeldung mit der Corona-Warn-App ermöglichen.

Anmelden können sich Konzertbesucher bis zum 3. September bei Bernhard Tenholte vom Förderverein unter Telefon (0 51 32) 9 42 54 oder (01 73) 6 11 06 03 sowie per E-Mail über ein Anmeldeformular auf www.kirche-ilten.de/foerderverein.

Von Patricia Oswald-Kipper