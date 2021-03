Sehnde

Darauf hatten viele Sehnder bereits sehnsüchtig gewartet: Die Stadt und die Firma K+S hatten nach fünf Jahren Pause im Juli vergangenen Jahres wieder ein Bergfest auf der begrünten Kalihalde angekündigt. Am 28. August soll in 150 Metern Höhe eigentlich eine Party steigen, und für den 29. August ist ein Familientag vorgesehen. Nun werden die Planungen jedoch von der Corona-Pandemie überschattet. „Unsere Vorbereitungen liegen auf Eis“, sagt Ines Raulf vom Stadtmarketing.

Ein Generaldienstleister, der sich unter anderem um die Infrastruktur, Essen, Getränke, sanitäre Anlagen und Bühnentechnik kümmern soll, ist nach einer Ausschreibung zwar schon gefunden. Auch die Bands sind bereits gebucht. Raulf hat zudem schon die Vereine angeschrieben, dass sie sich das letzte Augustwochenende freihalten sollen, um beim Programm am Familientag mitzuwirken. „Wir sagen nicht generell Nein zum Bergfest, wissen aber um die Unwägbarkeiten und fahren derzeit auf Sicht“, erklärt Raulf. „Wir wünschen uns natürlich nichts sehnlicher, als dass es stattfindet“, fügt Raulf hinzu.

Schnelltests kommen nicht infrage

Die aktuelle Corona-Verordnung lässt derzeit keine Massenveranstaltungen in der Größenordnung des Bergfestes mit rund 20.000 Besuchern an zwei Tagen zu. „Aber es bringt auch nichts, auf die aktuelle Verordnung zu gucken, weil sich die Inzidenzzahlen ja jederzeit ändern können“, sagt Raulf. Noch im März will sie sich mit dem Generaldienstleister absprechen. Ein nächstes Treffen stünde im Mai an – falls das Bergfest nicht schon vorher abgesagt wird.

Die Besucherzahl für das Fest zu begrenzen, kommt laut Raulf nicht infrage. Aufwand und Einnahmen stünden dann in keinem Verhältnis mehr, die Veranstaltung müsse sich für den Generaldienstleister schließlich immer noch lohnen. Auch Schnelltests seien für so viele Besucher nicht zu leisten.

Schützen wollen noch abwarten

Das wünschen sich auch Sehndes Schützen für ihr Volksfest. Weil der Festwirt im vergangenen Jahr abgesprungen war, hatten sie für dieses Jahr im Juni ohnehin nur ein abgespecktes Schützenfest in Eigenregie am Vereinsheim an der Chausseestraße, anstatt zentral vor dem Rathaus angepeilt. Angesichts der Pandemie sind die Schützen aber nun sehr vorsichtig.

Einen großen Ausmarsch wie hier im Jahr 2019 gab es im vergangenen Jahr nicht und wird es wohl auch in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Schützenchefin Janina Behrens ist deshalb froh, dass es derzeit keine laufenden Verträge gibt. „Es ist gut, dass wir im vergangenen Jahr nicht überstürzt gehandelt und uns nach einem neuen Festwirt umgesehen haben“, sagt Behrens. So könne man sich noch ein wenig Zeit lassen und abwarten, wie sich die Pandemie entwickele.

Denkbar ist für die Schützenchefin auch ein kleines internes Schützenfest im Herbst, wenn die Impfungen möglicherweise abgeschlossen seien und es mehr Planungssicherheit gebe. Im ersten Lockdown hätten sie noch ständig Anfragen erreicht, wann und ob denn endlich gefeiert werden dürfe. „Das ist jetzt nicht mehr der Fall, vielleicht weil mittlerweile eine gewisse Resignation eingetreten ist“, vermutet Behrens.

Kaufleute hoffen auf grünes Licht

Auf grünes Licht der Regierung wartet auch die Interessengemeinschaft in der Stadt Sehnde (IGS). Planungen und Verträge für Veranstaltungen gebe es derzeit nicht. Schon im vergangenen Jahr fiel der Thementag mit verkaufsoffenem Sonntag endgültig aus, nachdem er zunächst von April auf Herbst verschoben worden war.

„Wenn das Okay kommt, dass wir dürfen, dann steigen wir schnellstmöglich ein und könnten dann auch zeitnah planen“, erklärt IGS-Chef Otfred Schreek. Losgehen könnte es dann mit einem verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Sehnde very british“. Das letzte Mal hieß es vor zwei Jahren „Viva la Mexico“.

Vor zwei Jahren lautete das Motte „Viva la Mexico“. Der für vergangenes Jahr geplante Thementag „Sehnde very british“ musste wegen Corona abgesagt werden. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Von Katja Eggers