Sehnde

Es gibt allerhand Firmen in Sehnde, die Auszubildende und neue Mitarbeitende suchen. Am Dienstagabend präsentieren sich fünf davon bei der Neuauflage der kleinen Berufsmesse „Zukunftsbühne“ im Forum der Kooperativen Gesamtschule Sehnde – die Unternehmen Exportverpackungen Sehnde und Köster & Hapke, das Zementwerk Holcim in Höver sowie die Tischlerei Krüger und das Zahnärztezentrum in Sehnde. Sie alle haben jeweils 15 Minuten Zeit, um in einer kurzen Bühnenshow möglichen Nachwuchs von sich zu überzeugen.

Die Zukunftsbühne – Untertitel „Ausbildung und Arbeit in Sehnder Unternehmen“ – hebt um 18.30 Uhr ihren Vorhang. Sie richtet sich nicht allein an Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz suchen, sondern auch an Menschen, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Tätigkeit oder Perspektive sowie einem Dualen Studium sind. Denn die Vielfalt der Sehnder Unternehmenslandschaft sei vielen potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern gar nicht oder kaum bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, die die „Zukunftsbühne“ gemeinsam mit dem Verein „Ausbildung im Verbund pro regio“ organisiert hat.

Nach der Bühnenshow ist Zeit für Gespräche

Im Anschluss an die Bühnenshow haben die Gäste die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre mit Unternehmen in Kontakt zu treten und sich zu informieren. Dann stehen außer den Vertretern der fünf Unternehmen, die auf der Bühne präsent waren, auch solche des Klinikums Wahrendorff, sowie der Unternehmen K+S Minerals and Agricultur und V-Line Europe, von der Stadt Sehnde und der Steuerberatungsgesellschaft Busse & Coll Europe für Gespräche bereit.

Lesen Sie auch: So lief die erste Sehnder „Zukunftsbühne“ im September 2021

Unter den Besucherinnen und Besuchern werden zudem Preise verlost – darunter Eintrittskarten für den Zoo in Hannover und ein Gutschein von Kart-O-Mania. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regeln, eine Anmeldung ist nicht nötig, aber auf der Internetseite www.sehnde.de/zukunftsbühne möglich.

Von Achim Gückel