Sehnde

Das Projekt „zusammenHÖREN – Hören für alle Pflegebedürftigen“ ist mit einem Onlineworkshop erfolgreich in die Erprobungsphase gestartet. Ziel des Projekts ist es, ein Modell für eine bessere Hörversorgung von Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen zu entwickeln. Die AWO Residenz Sehnde ist eine von drei Pflegeeinrichtungen in der Region Hannover, die sich an dem Projekt beteiligen.

In den drei Pflegeeinrichtungen ermitteln Hals-Nasen-Ohrenärzte des Klinikum Region Hannover (KRH) den jeweilige Hörstatus und die bisherige Versorgung mit Hörhilfen der Bewohnerinnen und Bewohner. Unterstützt wird die Diagnostik durch die Bereitstellung von Hörmobilen und das dazugehörige Equipment von der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), einer Organisation von Hörakustiker in ganz Deutschland. Im Anschluss erhalten die Pflegebedürftigen mit Hörbeeinträchtigungen ein Versorgungsangebot mit Hörhilfen.

Getragen von vielen Schultern: Regionspräsident Steffen Krach (Mitte) rührt mit den Kooperationspartnern die Werbetrommel für das Hörprojekt. Quelle: Philipp Schröder, Region Hannover

Neue Technologien kommen zum Einsatz

Auch der Einsatz neuer Technologien wie neuronale Hörtrainings soll im Projekt erprobt werden. Wissenschaftler der Hochschule Hannover erforschen, wie sich die Lebensqualität und Teilhabe der Menschen im Zuge der Modellanpassung verändern. „Wir untersuchen, welche positive Auswirkungen eine verbesserte Hörversorgung haben kann. Unsere Vermutung ist, dass das bessere Hören die soziale Teilhabe der Betroffenen steigert und die Partizipation im Pflegeprozess beeinflusst“, sagt Nina Fleischmann, Professorin an der Hochschule Hannover.

Bund gibt 200.000 Euro

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) freut sich, dass sich das Konzept in einem Bundeswettbewerb für soziale Innovationen gegen mehr als 1000 andere Vorschläge durchgesetzt hat und vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung nun rund 200.000 Euro für die Erprobung in den Jahren 2022 und 2023 erhält.

„Das Projekt soll dazu beitragen, die Kommunikation im Pflegealltag zwischen Pflegebedürftigen, Pflegefachkräften und Angehörigen zu erleichtern, so dass Wünsche und Bedürfnisse nicht nur geäußert, sondern auch besser verstanden werden“, erklärt Nils Meyer, Leiter der Hörregion Hannover, die das Projekt mit dem Verein Gesundheitswirtschaft Hannover initiiert hat.