Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet will eine neue, deutlich leistungsstärkere Höchstspannungsleitung von Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) zum Umspannwerk Mehrum/Nord direkt an Sehndes östlicher Stadtgrenze bauen. Die neue „Stromautobahn“ soll parallel zu der jahrzehntealten Leitung entstehen und zwischen Haimar und Dolgen auch nah an der Wohnbebauung verlaufen – doch eine Erdverkabelung ist zum Ärgernis der Stadt nicht vorgesehen. Bevor die Planung in das offizielle Genehmigungsverfahren geht, startet Tennet jetzt einen Bürgerdialog: Bei drei öffentlichen Informationsmärkten im Nordosten der Region Hannover werden interessierte Einwohner über den aktuellen Planungsstand informiert.

Sehnder sowie Einwohner aus Lehrte, Lahe, Hohenhameln und Mehrum haben dazu am Donnerstag, 25. November, im Gutshof Rethmar, Gutsstraße 16, Gelegenheit. Von 14 bis 19 Uhr steht das Projektteam für Bürgerfragen und einen Austausch zur Verfügung. Bereits einen Tag vorher am Mittwoch, 24. November, gibt es im gleichen Zeitraum einen Infomarkt für Burgdorfer, Isernhagener und Burgwedeler im Stadthaus Burgdorf, Sorgenser Straße 31. Am Dienstag, 23. November, sind im Hotel Brunnenhof International, Burgwedeler Straße 1, in Bissendorf Einwohner aus der Wedemark, Neustadt am Rübenberge und Lindwedel an der Reihe.

Bei den Veranstaltungen gilt die 2-G-Regel (geimpft oder genesen), Bürger müssen sich dazu für einen der 60-minütigen Zeitblöcke auf der Internetseite tennet.eu/anmeldung-im anmelden.

Für die Stadt ein Ärgernis

Nach derzeitigem Stand soll die neue Leitung mit 380 kV so weit wie möglich parallel zur bestehenden errichtet werden, die mit 220 kV deutlich leistungsschwächer ist. Sofern die ebenfalls auf der bestehenden Trasse verlaufende 110-kV-Leitung des Unternehmens Avacon auf der neuen mitgeführt werden kann, würde diese Leitung abgebaut. Eine Entscheidung darüber steht aber noch aus.

Für die Stadt ist der geplante Bau ein Ärgernis. Das Projekt ist bereits im Bundesbedarfsplan enthalten, doch weil es kein Modellprojekt ist, sind dafür auch keine Erdkabel vorgesehen. Zwischen Dolgen und Haimar könnten jedoch die Abstände, wie nach dem niedersächsischen Raumordnungsprogramm vorgeschrieben, nicht eingehalten werden. „Die Trasse rückt bis auf etwa 200 Meter an die Wohnbebauung heran“, hatte Fachdienstleiter Godehard Kraft schon im September zu bedenken gegeben.

Bis 200 Meter an Gehöfte heran

Im Außenbereich könne man bis zu 200 Meter etwa an Gehöfte oder kleinere Siedlungen heranrücken, bestätigt Tennet-Bürgerreferentin Marlene Böger, im stärker besiedelten Innenbereich bis auf 400 Meter. Doch bislang stehe man erst ganz am Anfang der Planung, es handele sich um ein langfristiges Projekt – die neuen Leitungen sollen erst in zehn Jahren in Betrieb gehen. Für den erhöhten Strombedarf in Industrie und Gesellschaft brauche man aber neue Leitungen, sagt Böger.

Die knapp 100 Kilometer lange Freileitung von Landesbergen bis Mehrum/Nord gibt es bereits seit Jahrzehnten. Der Abschnitt zwischen Landesbergen und Lehrte wurde 1938 in Betrieb genommen, der Abschnitt zwischen Lehrte und Mehrum 1962. Die Leitung sei damit eine der ältesten, die von Tennet betrieben werde und komme mittlerweile an die Grenzen ihrer technischen Lebensdauer. Aus statischen Gründen müssen auch die alten Masten ersetzt werden, denn die neuen 380-kV-Leitungen sind deutlich schwerer. Wie hoch die Masten sein werden, steht aber noch nicht fest.

Von Oliver Kühn