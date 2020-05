Weil ihr offensichtlich wegen übermäßigen Alkoholgenusses übel geworden war, hat eine 46-jährige Autofahrerin am Freitagmittag in Sehnde-Höver ihren Wagen gestoppt, um sich zu übergeben. Zwei Zeugen, die eigentlich nur helfen wollten, entdeckten Wodkaflaschen auf dem Beifahrersitz und riefen die Polizei. Bei ihrer Flucht landete die Sarstedterin schließlich in einem Graben.