Ilten

Mehrere Autofahrer, die am Donnerstagabend auf der Berliner Straße unterwegs waren, mochten ihren Augen kaum trauen. Sie beobachteten nicht nur, dass dort ein Auto in Schlangenlinien unterwegs war, sondern dass der Wagen auch noch gegen einen Pfeiler am Straßenrand prallte. Die Frau am Steuer setzte ihre Fahrt fort – und die Augenzeugen riefen die Polizei.

66-Jährige weigert sich zu pusten

Die Beamten konnten die flüchtige Autofahrerin schnell ermitteln. Die Frau war nach Hause gefahren. Als sie den Polizisten die Tür öffnete, schlug diesen eine Alkoholfahne entgegen. Die 66-Jährige weigerte sich jedoch, in ein Testgerät zu pusten. Daraufhin musste sie zum Kommissariat mitkommen und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der Iltenerin beschlagnahmte die Polizei vorerst.

Von Achim Gückel