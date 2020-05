Köthenwald

An der Bundesstraße 65 in Köthenwald ist es am Montag gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 40-Jähriger wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Darstellung der Polizei war der Mann aus einer Grundstückseinfahrt heraus auf die viel befahrene Straße eingebogen. Dabei berührte ihn der Anhänger eines vorbeifahrenden Transporters. Ob der Radfahrer das Fahrzeug übersehen hatte, blieb unklar.

Der 40-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei Verletzungen, welche die Polizei nicht näher benennt. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover stellt aber klar, dass der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Man habe ihm eine Blutprobe abgenommen, zum genauen Promillewert könne man aber noch nichts sagen.

Von Achim Gückel