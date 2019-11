Sehnde

Filmmusik, Jazz, Pop und mehr: Rund 120 Zuhörer haben am Sonnabend im Forum der Kooperativen Gesamtschule ein abwechslungsreiches Konzert genossen. Die Big Band Burgdorf der Musikschule Ostkreis hatte ihre alljährliche Reihe „Bands in concert“, zu der sie sich schon seit Langem immer wieder Gruppen einlädt, fortgesetzt und sich im Jubiläumsjahr der Musikschule etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit im Boot waren diesmal vier Gruppen der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde. Das passte, denn seit nunmehr zwei Jahren sind beide Kooperationspartner: Die Musikschule gestaltet an KGS den Instrumentalunterricht.

Alle Musiker auf einmal standen bei dem Konzert aber natürlich nicht auf der Bühne. Das wäre wohl zu voll geworden, denn allein die Big Band zählt schon rund 20 Musiker. Die KGS war laut Musikschulleitern Nana Zeh mit rund 80 Schülern vertreten. Den Auftakt machte die zahlenmäßig kleinste Gruppe: Die Chor-AG trat aufgrund einiger Krankheitsfälle in kleiner Besetzung auf. Die neun jungen Sängerinnen und Sänger setzten mit ihren glasklaren Stimmen und dem fein aufeinander abgestimmten mehrstimmigen Gesang zur Klavierbegleitung besondere Akzente. Großen Beifall gab es schon nach dem ersten Song aus dem Musical „König der Löwen“.

Songs aus der Welt der Filmmusik

Mit der Orchesterklasse des siebten Jahrgangs wurde es dann schon etwas voller auf der Bühne. Mit „My Heart Will Go On“ aus „Titanic“ und der Melodie aus „Fluch der Karibik“ entführten die Schüler ihr Publikum in die Welt der Filmmusik. Der Musikkkurs Q1 sorgte im Anschluss mit Songs wie „Watermelon Man“ von Herbie Hancock für schmissigen Jazz. Die KGS-Lehrerband Paukerface bescherte mit Stücken von Adele, Phil Collins und Quarterflash Rock und Pop und trat erstmals mit einer Sängerin auf: Claudia Sherifi ersetzte würdig den verhinderten Frontman Björn Kassel.

Der Musikkurs Q1 setzt auf Jazz. Quelle: Katja Eggers

Die Gastgeber setzten den Schlusspunkt des gelungenen Konzertes mit Swing, Funk und Filmmusik. Am Ende gab es tosenden Beifall. Gemeinsam musisziert es sich eben doch am besten.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers