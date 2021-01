Bilm

Wenn durchschnittliche Deutsche im Wald sind, finden sie dort in der Regel Entspannung und frische Luft. Dirk Bartels allerdings hat jetzt etwas sehr viel Handfesteres aus dem Wald mitgebracht. Der Bilmer Unternehmer und Jäger hat derzeit zwei jeweils rund 600 Kilo schwere Teile einer umgefallenen Pappel auf seinem Eierhof stehen. „Daraus will ich zwei Fledermaushotels machen“, sagt der Bilmer.

Auf die Idee gekommen sei er, als er das Innenleben der beiden toten Teilstämme gesehen hat. „ Fledermäuse suchen sich zum Überwintern oft ausgehöhlte Stämme“, erklärt er. Die beiden Stämme würden ideal dazu passen. Das verrottete Material aus dem Innern hat Bartels entfernt, sodass ein Hohlraum von rund 50 Zentimetern Durchmesser entstanden ist. Eine Einflugmöglichkeit und ein Dach auf dem Stamm geben dem Hotel den letzten Schliff.

Sobald das Wetter wieder etwas besser und es nachmittags nicht so schnell dunkel werde, wolle er die beiden Stämme an den vorgesehenen Standorten aufstellen. Die befinden sich an zwei Storchennestern in der Feldmark. Eines davon steht bereits seit einigen Jahren zwischen Ilten und Bilm. Ein zweites habe er gerade im vergangenen Jahr auf seinem Freigehege für seine Hühner zwischen Ilten und Köthenwald aufgestellt.

Auch Wespen und Hornissen sollen einziehen

Bartels hofft, dass neben den Fledermäusen auch Insekten wie Wespen oder Hornissen die beiden Stämme annehmen. Der Bedarf sei da, sagte er. Gerade in den Neubaugebieten würden die Dächer der Häuser heutzutage so gebaut, dass dort Vögel oder Fledermäuse nicht mehr nisten könnten, bedauert er. Er habe sich bewusst beim Bau seines Wohnhauses gegen die Schließung des Daches entschieden, erklärte der ökologisch bewegte Unternehmer. Für ihn seien solche Naturschutzprojekte notwendig, denn es gebe auf den Höfen immer weniger Tiere. „Und für mich ist das ein seelischer Ausgleich.“

Von Michael Schütz