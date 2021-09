Rethmar

Die Bioland-Gärtnerei Kiebitz in Rethmar nimmt an der ersten „(Bio)-Regio-Challenge“ der Region Hannover teil. Unter dem Motto „Iss, was um die Ecke wächst“ sollen Bürgerinnen und Bürger in dieser Woche ausschließlich Lebensmittel konsumieren, die in einer Entfernung von höchstens 100 Kilometern erzeugt wurden – am besten aus biologischem Anbau. Zudem sollen die Einkaufswege möglichst klimaneutral zurückgelegt werden. In Rethmar plant die Gärtnerei Kiebitz am Donnerstag, 16. September, von 9 bis 16.30 Uhr an der Straße Osterkamp 15 einen Rundgang samt „Regio-Bio-Picknick“.

Alle Interessierten sind eingeladen, an einer Tour durch die Gewächshäuser teilzunehmen, in denen die Tomaten reifen. Zwischen den Obstbäumen mit Blick auf die Felder gibt es anschließend das Picknick, bei dem Leckereien von „umme Ecke“ probiert werden können. Wenn möglich, sollten eigene Picknickdecken, Teller, Tassen und Besteck mitgebracht werden. Mit der Aktion sollen die Menschen für einen nachhaltigen, regionalen und saisonalen Lebensmittelkonsum sensibilisiert werden. Informationen zu den Lebensmitteln, die auf den Teller kommen, und zu den Spielregeln der Veranstaltung gibt es im Internet auf hannover.de/regio-challenge.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an info@kiebitz-bioland.de, unter Telefon (0 51 38) 60 01 78 oder direkt im Bioladen an der Iltener Straße 3 in Sehnde erforderlich.

Für das Picknick wird um eine kleine Spende für ein Naturschutzprojekt in der Region gebeten.

Von Oliver Kühn