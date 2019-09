Sehnde

Eine neue, auffällig blaue Säule an der B 443 kurz vor dem Sehnder Ortseingang sorgt bei Autofahrern für Irritationen. Etliche fahren deshalb übervorsichtig daran vorbei, weil sie nicht wissen, wozu die Anlage neben der Leitplanke wirklich dient. Der etwa vier Meter hohe Pfeiler südlich des Kreisels an der kommunalen Entlastungsstraße kurz vor dem Friedhof erinnert zwar stark an einen Blitzer, die in der Stadt Hannover sowie in der Region in diversen Formen und Höhen üblich sind. Doch er misst nicht die Geschwindigkeit der Autofahrer – er registriert und kontrolliert lediglich mautpflichtige Lastwagen als eine von fünf Säulen in der Region Hannover.

Zweite Lkw-Mautsäule für Sehnde

Das vom Bundesverkehrsministerium mit dem Betrieb des Lkw-Mautsystems beauftragte Unternehmen Toll Collect ist für die blauen Mautsäulen an Landstraßen verantwortlich. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Firma am Ortsausgang von Haimar an der B 65 eine ebenfalls stationäre Kontrollstelle installiert. Mit der von Weitem erkennbaren Säule an der B 443 gehören mittlerweile zwei Stationen in Sehnde zu dem bundesweit angelegten Systems. Die zwei Säulen sind Teil der Ausweitung der sogenannten Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen seit dem 1. Juli 2018. Die Säule des Unternehmens Toll Collect überprüft, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr entrichtet haben.

Am Ortsausgang von Haimar an der B 65 in Richtung Mehrum steht bereits seit vergangenem Juli eine Kontrollsäule für die Lastwagen-Maut. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

In der Region Hannover stehen insgesamt fünf solcher Säulen – eine davon in Haimar aufgrund des starken Lastwagenverkehrs auf der Ost-West-Achse zwischen Sehnde und Peine. „Weitere Mautstellen sind künftig in Sehnde und auch in Lehrte nicht geplant“, sagt Claudia Steen, Pressesprecherin von Toll Collect. Bundesweit seien mittlerweile 621 Kontrollsäulen installiert worden.

B 443 als Umleitung im Visier

Die Kontrollsäulen funktionieren so wie die Mautbrücken auf den Autobahnen. Sie nehmen je ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild von jedem vorbeifahrenden Fahrzeug auf. Anhand der Größe und der Anzahl der Achsen wissen die Geräte, welches Fahrzeug überhaupt Maut bezahlen muss. Alle anderen, zum Beispiel Autos, sortiert sie automatisch aus und löscht ihre Daten sofort. Ein Gerät im Lkw sendet seine Fahrzeugdaten an die Kontrollsäule, die sie an ein Kontrollzentrum weiterleitet. Dort wird dann überprüft, ob die Fahrer die Maut für die jeweilige Strecke bezahlt haben.

Bei den Kontrollstationen in Sehnde geht es darum, Lastwagen, die etwa bei Unfällen und Staus die A 2 und A 7 verlassen und als Umleitung über die Bundesstraßen B 65 und B 443 weiterfahren, ebenfalls zur Kasse zu bitten. Die Kontrollsäulen überprüfen nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz ausschließlich, ob mautpflichtige Lastwagen ab 7,5 Tonnen auch korrekt bezahlen. „Autofahrer können die Säulen von Blitzern für die Geschwindigkeitsüberwachung dadurch unterscheiden, dass sie anders lackiert und auch vier Meter hoch sind“, erklärt die Pressesprecherin von Toll Collect.

Von Katerina Jarolim-Vormeier