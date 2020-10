Bilm

Ein zunächst unbekanntes Pulver, das auf einem Garagenhof und einer Wiese in Bilm zu blubbern anfing, hat am Freitagvormittag einen größeren ABC-Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben von Timmy Fiss, Sprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde, hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kolberger Straße die Einsatzkräfte alarmiert, weil ihnen die chemische Reaktion bedrohlich vorkam.

Phosphat- und Stickstoffdünger

Deshalb rückte zunächst der Gerätewagen Messtechnik der Ortsfeuerwehr Höver an, um das Pulver zu analysieren. Aber auch die Berufsfeuerwehr Hannover schickte einen Messwagen nach Bilm, und die Region Hannover entsandte einen sogenannten Fachberater ABC. Diese stellten schnell fest, dass es sich bei dem Pulver um Phosphat- und Stickstoffdünger handelte, der offenbar aufgrund der Feuchtigkeit reagiert hatte und anfing zu „blubbern“, wie es der Sprecher bezeichnete.

Die Einsatzkräfte, zu denen auch die Ortsfeuerwehren aus Bilm und Ilten zählten, verdünnten den Stoff mit Wasser und spülten ihn fort, wo er im Boden versickerte. Gefahren für Mensch und Umwelt hätten zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Von Oliver Kühn