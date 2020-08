Die Berge an Bodenaushub, die seit Juni auf dem alten Schützenplatz in Sehnde lagern, sind nicht mit Schadstoffen belastet. Das hat Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse jetzt auf Nachfragen besorgter Bürger erklärt. Es handele sich um Aushub aus dem Freigelände des Erweiterungsbaus an der Kooperativen Gesamtschule. Die zuständige Firma transportiert das Material am Mittwoch ab.