Die Ilek-Börderegion, zu der auch die Stadt Sehnde gehört, veranstaltet einen Fotowettbewerb. Daran können alle 54.000 Bewohner teilnehmen, die im Gebiet der Börderegion leben, zu der auch noch Algermissen, Harsum und Hohenhameln zählen. Unter dem Motto „Wir sind Börde“ sollen sie zeigen, was sie am liebsten mögen, was die Höhepunkte in ihrer Gegend sind oder was es nur bei ihnen gibt. Fotos können bis zum 1. September eingereicht werden. Es gibt einen Rundflug über die heimatlichen Gefilde zu gewinnen.

Wer teilnehmen möchte, muss einige Auflagen beachten. Das Foto muss aus der Börderegion stammen und zudem im Zeitraum der aktuellen Förderperiode (2014 bis 2020) entstanden sein. Es muss als JPEG im Querformat und in einer Auflösung von mindestens drei Megabyte (MB) Größe eingeschickt werden, sei es als E-Mail oder per Post auf einer CD oder anderen digitalen Datenträgern. Bei Minderjährigen muss die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen. Titel, Ort und Entstehungsjahr des Fotos sind mit anzugeben, Fotomontagen oder Collagen sind nicht erlaubt.

„Wir sind Börde“: So sieht das Logo des Fotowettbewerbs aus. Quelle: Ilek-Börderegion

Es gibt zwei Alterskategorien

Wenn Personen auf dem Foto sind, müssen diese ihre Einwilligung für eine Veröffentlichung gegeben haben, sollten sie jünger als 18 Jahre sein, muss ebenfalls die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen. Ausnahme ist, wenn die abgelichteten Menschen nur als Beiwerk für eine Landschaft oder eine Örtlichkeit erscheinen. Außerdem muss das Foto vom Einsender selbst stammen – beides muss bei der Abgabe auch schriftlich versichert werden.

Der Wettbewerb findet in zwei Kategorien statt: unter 18 und über 18 Jahre. Pro Kategorie werden drei Plätze je Kommune vergeben. Die Gewinner – pro Kommune jeweils ein erster Platz – werden Ende des Jahres auf dem öffentlichen Börde-Abend geehrt und erhalten zudem einen Gutschein für einen gemeinsamen Flug über die Börderegion. Ihre Fotos werden in den Kommunen auch ausgestellt und sind Teil des Börde-Kalenders 2021. Die Beiträge der Sieger in der Kategorie unter 18 werden auf Postkarten verewigt. Die Einsender verpflichten sich ferner, dass die Börderegion mit ihren Bildern etwa für kulturelle und touristische Zwecke werben darf.

Weitere Informationen zum Fotowettbewerb gibt es im Internet auf ilek-boerderegion.de oder bei Carlice Berestant vom Regionalmanagement unter Telefon (0511) 3407169 sowie per E-Mail an carlice.berestant@sweco-gmbh.de.

Von Oliver Kühn