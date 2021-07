Sehnde

Die Börderegion aus den vier Nachbargemeinden Sehnde, Algermissen, Harsum und Hohenhameln vergibt wieder eine „Silberne Rübe“: In diesem Jahr geht der Preis an Ehrenamtliche, die sich für Klima-, Umwelt- und Naturschutz einsetzen, wie Carlice Berestant vom Regionalmanagement mitteilt. Ob die Betreuung von Biotopen, die Beobachtung und Erfassung gefährdeter Tierarten, die Mithilfe bei Umweltbildungsprojekten oder etwas ganz anderes: Ehrenamtliche leisteten damit „einen wichtigen Beitrag, ihre Heimat mit ihren schutzwürdigen Ressourcen zu erhalten und zu entwickeln“, sagt Berestant.

Menschen können sich selbst bewerben, aber auch jemand anderen für den Preis vorschlagen – vorausgesetzt, die Anwärterinnen und Anwärter wohnen in einer der vier Kommunen des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEG). Auch Gruppen können den Preis gewinnen, zum Beispiel Initiativen und Vereine. Für die Preisvorschläge gibt es ein vorgefertigtes Formular. Die Bewerbung solle „die ehrenamtliche Tätigkeit nachvollziehbar beschreiben und seine besondere Bedeutung für den Klima-, Umwelt- und Naturschutz verdeutlichen“, sagt Berestant.

Das Bewerbungsformular und weitere Informationen zur „Silbernen Rübe“ gibt es im Internet auf www.ilek-boerderegion.de oder direkt bei Regionalmanagerin Carlice Berestant unter Telefon (0511) 3407169 sowie per E-Mail an carlice.berestant@sweco-gmbh.de. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 15. September.

Beste Beiträge erscheinen in Broschüre

Als Preis gibt es die eigens in der Börderegion angefertigte „Silberne Rübe“. Die besten Beiträge will der Zusammenschluss der vier Nachbargemeinden zudem in einer Broschüre vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte die Börderegion den Preis erstmals ausgelobt, damals zum Thema Interkultureller Dialog. Damals hatte der Bilmer Christian Bruns die „Rübe“ für sein Engagement in mehreren interkulturellen Projekten gewonnen.

Von Konstantin Klenke