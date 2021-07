Bolzum

Renate Mogck hat beim Bolzumer Dorfflohmarkt einen großen Stand in ihrer Garage aufgebaut – doch sie bietet kaum eigene Habseligkeiten zum Verkauf an. „Das ist alles Kleidung von meinem Enkel, die ihm nicht mehr passt“, erzählt sie und deutet auf einen Berg voller Pullover, Trikots, Sporthosen und anderer Textilien. Einiges habe ihr Enkel bereits entsorgen wollen. „Doch dafür ist es zu schade“, findet die Großmutter. Auch Spielzeug hat der Zwölfjährige seiner Oma gegeben. Mogck bietet zudem alte Schallplatten ihrer Kinder an, außerdem verkauft sie selbst gestrickte Socken. „Bislang bin ich mit den Verkäufen eigentlich zufrieden“ – so lautet ihre Zwischenbilanz am Mittag.

Zu dieser Zeit ist der Dorfflohmarkt bereits gut besucht: Vor Garagen, auf Höfen und in den Straßen tummeln sich die Besucherinnen und Besucher, darunter viele Familien mit Kindern. Am Dorfladen gibt es Gegrilltes, Kuchen und Übersichtspläne mit den einzelnen Ständen. „Es ist wieder Leben in diesem Dorf“, sagt Organisatorin Heike Fixar mit Blick auf die vielen Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren. Selten sei der Andrang so groß gewesen wie in diesem Jahr.

Herbert Deters-Eickemeyer bietet auf dem Dorfflohmarkt in Bolzum unter anderem einen alten Stangenofen zum Verkauf an. Er hat den Flohmarkt mit Heike Fixar organisiert. Quelle: Konstantin Klenke

Flohmarktbesucher kommen von weit her

„Alle haben Zeit gehabt, die Keller und Dachböden auszumisten“, ergänzt Mitstreiter Herbert Deters-Eickemeyer. 92 Stände gibt es – acht weniger als beim ersten und bislang größten Flohmarkt im Jahr 2013. Während in diesem Jahr nur Bolzumerinnen und Bolzumer einen Stand anmelden durften, kamen die Gäste längst nicht nur aus dem Dorf. Sie hätten schon viele Menschen aus Celle, Hildesheim, Wolfsburg und Seesen getroffen, berichten die beiden Organisatoren. Viele Flohmärkte hätten wegen Corona bis dato gar nicht erst stattfinden können, sagt Deters-Eickemeyer: „Wir haben bis zum Ende auf niedrige Inzidenzwerte gehofft.“

Am Dorfladen in Bolzum gibt es Übersichtspläne mit den Ständen, Gegrilltes und Kuchen. Quelle: Konstantin Klenke

„Die Leute möchten raus“, sagt auch Elke Langeloh, die mit ihrem Ehemann Manfred unter anderem Möbel, Geschirr, Gesellschaftsspiele und Gemälde zum Verkauf auf ihrem Grundstück platziert hat. Kurz nach 7 Uhr habe ein Händler ihr schon einen alten Bollerwagen abgekauft, berichtet sie. Nun reiße der Besucherstrom nicht mehr ab. „Wir haben den Dachboden und die Garage aufgeräumt und verkaufen einiges aus dem Nachlass meiner Schwiegermutter“, erklärt Langeloh. Besonders wertvoll seien einige Stühle sowie handbemalte Gläser. „Einige alte Teppiche möchte ich unbedingt loswerden“, sagt sie – und fängt mit ihrem Mann herzlich an zu lachen.

Elke und Manfred Langeloh verkaufen unter anderem Geschirr, Möbel und Gesellschaftsspiele. Quelle: Konstantin Klenke

Von Konstantin Klenke